Fútbol |

Imputaron a un joven que planeaba secuetrar a Mbappé

Un joven de 18 años fue detenido y acusado de robo organizado. Las autoridades sospechan que lideraba un grupo que tenía entre sus objetivos al delantero francés.

Un joven de 18 años, identificado como Clément L., fue imputado en Francia por un robo, aunque las investigaciones también lo señalan como presunto líder de una banda que planeaba secuestrar a reconocidos futbolistas, entre ellos Kylian Mbappé.

El adolescente fue acusado formalmente en Nanterre por “robo en banda organizada” y quedó detenido en prisión preventiva. En tanto, uno de sus presuntos cómplices fue liberado bajo control judicial. Ambos estarían vinculados, además, con una serie de robos en viviendas de la zona de Neuilly-sur-Seine.

De acuerdo con información publicada por Le Parisien, los investigadores lograron identificar a los sospechosos después de varias semanas de trabajo. La clave estuvo en las huellas dactilares que los delincuentes dejaron durante un asalto a una joyería.

El delantero era considerado por los delincuentes como una persona de “alto poder adquisitivo”. El plan consistía en aprovechar una de sus estadías en la capital francesa para asaltarlo y apoderarse de sus pertenencias.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados