Malcorra cerró su llegada a Independiente y viajará a Uruguay para la pretemorada

"Es una alegría inmensa estar en este club tan grande. Espero estar a la altura, lo voy a disfrutar. Ojalá pueda ayudar al cuerpo técnico y a mis compañeros en el lugar que me toque. Voy a dejar todo dentro de la cancha", dijo el experimentado jugador de 38 años con el canal oficial del club. La particularidad de su contrato es que tendrá un sueldo compuesto por sumas fijas y otra parte por productividad.

En Uruguay, el Rojo prepara una serie de amistosos de pretemporada contra Alianza Lima, este sábado 10 desde las 21, Everton de Chile y Montevideo Wanderers. En cuanto a la continuidad del mercado de pases, uno que abandonó recientemente el club es Federico Vera, el lateral derecho se sumará a préstamo por un año a Huracán, mientras que Javier Ruíz, que recientemente estuvo en conflicto por no presentarse a los entrenamientos, tampoco viajará y espera por una oferta para abandonar el conjunto de Avellaneda.

Los convocados de Independiente para la pretemporada en Uruguay