Delantero, chileno y pasado de Selección: el nuevo refuerzo de Independiente

El delantero de 27 años será una nueva alternativa para el entrenador Jadson Viera en un contexto donde no pudo contar en este inicio de su ciclo con Gabriel Ávalos, quien se marchó del club y continuará su carrera en Olimpia de Paraguay. La institución de Avellaneda pagará 100.000 dólares por el préstamo y tendrá una opción de compra de dos millones.