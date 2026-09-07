Delantero, chileno y pasado de Selección: el nuevo refuerzo de Independiente

El Rojo utilizó el cupo que obtuvo por la salida de Kevin Lomónaco para cerrar la llegada de Iván Morales a préstamo en una negociación relámpago con Argentinos Juniors.
Independiente sumó un nuevo refuerzo de manera inesperada aprovechando el cupo que obtuvo por la salida de Kevin Lomónaco a El Elche de España: Iván Morales. Sí, el Rojo abrochó la llegada del delantero chileno, con pasado en la Selección, a préstamo con cargo proveniente de Argentinos Juniors en una negociación relámpago.
El delantero de 27 años será una nueva alternativa para el entrenador Jadson Viera en un contexto donde no pudo contar en este inicio de su ciclo con Gabriel Ávalos, quien se marchó del club y continuará su carrera en Olimpia de Paraguay. La institución de Avellaneda pagará 100.000 dólares por el préstamo y tendrá una opción de compra de dos millones.
El futbolista dio sus primeros pasos como futbolista profesional en 2016 en Colo Colo, donde permaneció hasta 2022, cuando partió al Cruz Azul de México con seis títulos en su palmares. Poco después, recaló primero en Sarmiento de Junín y luego en Argentinos Juniors. Por otro lado, jugó entre 2019 y 2021 en la Selección de Chile.
En lo que va de este año, el delantero disputó 18 partidos, marcó dos goles y brindó dos asistencias. Ahora, buscará aportar al ataque de Independiente que está necesitado de sumar goles después de la partida de Ávalos al fútbol paraguayo.
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