Copa Argentina: Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y está en semifinales

El Decano dio el batacazo y sacó al vigente campeón del torneo federal con un empate agónico y triunfo por penales. Ahora, entre los cuatro mejores, se ilusiona con el título.
Batacazo: Atlético Tucumán sacó al vigente campeón Independiente Rivadavia de la Copa Argentina y se metió en las semifinales del certamen. El equipo de Julio Cesar Falcioni le empató 1 a 1 de manera agónica al equipo mendocino y le ganó por 3 a 2 en la tanda de penales en el estadio Eduardo Gallardón.
Luego de un duelo disputado, donde el 0-0 resumía lo visto en campo, la Lepra Mendocina encontró la llave para empezar a abrir la puerta que lo conducía a la clasificación. Una mano dudosa y polémica de Luciano Vallejo convenció a Jorge Baliño desde la revisión VAR para cobrar penal sobre el final de la primera mitad.
El estadio de Lomas estalló y el pueblo del cuyo tenía la certeza de la ventaja. Y no falló: la categoría de Alex Arce lo cambió por gol y el equipo de Alfredo Berti se fue con tranquilidad al entretiempo.
El segundo tiempo estuvo cargado por la presión de los tucumanos y la resistencia de ganador parcial, pero el juego prefirió mantenerse alejado de los arcos. Fue así que el duelo se trasladó a depender de lo vertical, de encontrar una cabeza que ponga suspenso al cotejo o termine de liquidarlo.
Los equipos de Julio César Falcioni no se rinden fácil y fue así que, cuando estaba todo dado para que La Lepra se vuelva a ilusionar con el recorrido en esta copa en 2025, el Decano le borró la sonrisa: Alexis Canelo llegó de arriba y clavó el 1-1 a los 93, ya en tiempo de descuento, para forzar los penales.
La tanda arrancó con el pie derecho para ambos equipos: Fabrizio Sartori y Sheyko Studer convirtieron para Independiente (M), mientras que Leandro Díaz y Rodrigo Granillo hicieron lo propio. Pero todo se volvió expectante a partir del tercer tiro: Luis Ingolotti se transformó en héroe atajando tres penales (entre ellos a Arce, el autor del primer gol del partido) y Canelo clavó el suyo para que Atlético Tucumán sea semifinalista de la Copa Argentina por segunda vez en su historia.
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