Copa Argentina: Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y está en semifinales

Los equipos de Julio César Falcioni no se rinden fácil y fue así que, cuando estaba todo dado para que La Lepra se vuelva a ilusionar con el recorrido en esta copa en 2025, el Decano le borró la sonrisa: Alexis Canelo llegó de arriba y clavó el 1-1 a los 93, ya en tiempo de descuento, para forzar los penales.

¡AGÓNICO EMPATE DE ATLÉTICO TUCUMÁN!



En una de las últimas, Canelo marcó el 1-1 ante Independiente Rivadavia, por un lugar en las semifinales de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/cGl8Lhrwl7 — TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026

La tanda arrancó con el pie derecho para ambos equipos: Fabrizio Sartori y Sheyko Studer convirtieron para Independiente (M), mientras que Leandro Díaz y Rodrigo Granillo hicieron lo propio. Pero todo se volvió expectante a partir del tercer tiro: Luis Ingolotti se transformó en héroe atajando tres penales (entre ellos a Arce, el autor del primer gol del partido) y Canelo clavó el suyo para que Atlético Tucumán sea semifinalista de la Copa Argentina por segunda vez en su historia.