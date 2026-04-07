Independiente Rivadavia hizo historia y venció a Bolívar en su debut en la Copa Libertadores

El equipo de Berti llegó a este compromiso como uno de los mejores del fútbol argentino, líder de su zona en el Torneo Apertura y con una campaña sólida, mientras que Bolívar arribó como uno de los representantes fuertes de Bolivia tras ser subcampeón de su liga. En su próximo compromiso por la Copa, Independiente Rivadavia visitará a Fluminense, el próximo miércoles desde las 21.30, donde irá por otro batacazo.

El gol de Fernández para el 1-0 de Independiente Rivadavia sobre Bolívar