Independiente Rivadavia hizo historia y venció a Bolívar en su debut en la Copa Libertadores

En su primer partido en el prestigioso certamen, el club mendocino se impuso 1 a 0 ante el club boliviano de local y escribió una página dorada para la institución.
Independiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores con un triunfo 1 a 0 a Bolívar en Mendoza que ya forma parte de sus páginas doradas. Es la primera victoria por un certamen internacional de carácter oficial para el humilde club, que clasificó después de dar el batacazo al ganar el año pasado la Copa Argentina.
El único gol llegó al minuto de juego tras un desborde de Sebastián Villa por derecha y habilitación a Matías Fernández, que le picó el balón a Carlos Lampe, quien no pudo desviar el mismo pese al manotazo. Con la ventaja en el marcador, el conjunto mendocino sostuvo el control durante todo el partido, con varias situaciones para ampliar el resultado.
Además, el equipo de Alfredo Berti no sufrió en defensa. Incluso, en el primer tiempo le anularon un segundo tanto a Fernández por posición adelantada tras revisión del VAR, en una jugada que pudo haber liquidado el encuentro mucho antes el partido.
El desarrollo del complemento mantuvo la misma tendencia, con Independiente Rivadavia como protagonista y generando peligro constante, especialmente a través de Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. Bolívar intentó reaccionar, pero careció de profundidad y además quedó con diez jugadores tras la expulsión de José Sagredo a los 26 minutos de esta segunda etapa, lo que terminó de condicionar sus chances.
El equipo de Berti llegó a este compromiso como uno de los mejores del fútbol argentino, líder de su zona en el Torneo Apertura y con una campaña sólida, mientras que Bolívar arribó como uno de los representantes fuertes de Bolivia tras ser subcampeón de su liga. En su próximo compromiso por la Copa, Independiente Rivadavia visitará a Fluminense, el próximo miércoles desde las 21.30, donde irá por otro batacazo.
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