Independiente Rivadavia le ganó a Rosario Central y sigue como único líder de su zona

El equipo de Alfredo Berti se impuso 2 a 0 al Canalla con goles de Luciano Gómez y Álex Arce en Mendoza y desplazó al River de Chacho al segundo lugar de la Zona B del torneo.
Independiente Rivadavia le ganó 2 a 0 a Rosario Central en Mendoza y sigue como único líder de la Zona B del Torneo Apertura. Luciano Gómez y Álex Arce marcaron los goles para el triunfazo del equipo de Alfredo Berti que con estos tres puntos desplazó al River de Eduardo Coudet al segundo lugar de la zona.
Independiente Rivadavia abrió el marcador a los 16 minutos de juego con un bombazo de Luciano Gómez después de un despeje desde el área de Rosario Central a un envío desde un lateral ofensivo del local. Jeremías Ledesma voló pero su estirada no sirvió para evitar el destino de gol.
Y, a los 29 minutos de juego, la Lepra de Mendoza amplió el marcador con un tanto de Alex Arce, quien aprovechó una muy mala salida desde el fondo visitante que lo dejó mano a mano con Ledesma. El delantero fusiló al arquero y estiró la diferencia en el tanteador.
Después, Independiente de Rivadavia estuvo más cerca del tercero que Rosario Central de lograr el descuento. Con una presión asfixiante y ataques directos a alta intensidad, el equipo de Berti volvió a hacer un gran partido y a someter a su rival con mucha eficacia.
Central, que contó con un sobrecargado Di María en el banco y no ingresó al duelo, nunca pudo hacer pie en Mendoza. Como Independiente y River, entre otros rivales, sufrió de la máquina imparable de Berti de local con el gran apoyo de su hinchada que lo tira para adelante.
Con este triunfo, Independiente Rivadavia es líder de la Zona B del Torneo Apertura con 23 puntos, sacándole tres a un River que se prendió con tres triunfos al hilo en el inicio de la era Coudet. Por su parte, más allá de la derrota, Central quedó quinto con 18 unidades, en zona de playoffs.
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