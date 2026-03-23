Independiente Rivadavia le ganó a Rosario Central y sigue como único líder de su zona

Central, que contó con un sobrecargado Di María en el banco y no ingresó al duelo, nunca pudo hacer pie en Mendoza. Como Independiente y River, entre otros rivales, sufrió de la máquina imparable de Berti de local con el gran apoyo de su hinchada que lo tira para adelante.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia es líder de la Zona B del Torneo Apertura con 23 puntos, sacándole tres a un River que se prendió con tres triunfos al hilo en el inicio de la era Coudet. Por su parte, más allá de la derrota, Central quedó quinto con 18 unidades, en zona de playoffs.