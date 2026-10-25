Independiente vs. Boca, por el Torneo Clausura: formaciones, hora y TV

De cara al clásico, Boca podría presentar algunas modificaciones para cuidar a sus futbolistas. Lautaro Blanco le dejaría su lugar a Malcom Braida, mientras que Leandro Paredes tendría chances de comenzar en el banco para evitar riesgos tras el desgarro de grado II en el isquiotibial derecho que sufrió hace dos semanas. La otra incógnita está entre Leonel Flores y Alan Velasco.

En Independiente, Viera analiza variantes respecto del equipo que igualó ante la Academia. Matías Abaldo podría ingresar por Luciano Cabral, aunque el entrenador también evalúa la posibilidad de utilizar una línea de cinco defensores. La decisión táctica terminará de definir el once que buscará quedarse con el clásico.

Jadson Viera, entre la espada y la pared en Independiente.

El encuentro marcará el partido número 230 entre ambos clubes. Hasta ahora, Boca consiguió 80 victorias, Independiente ganó 76 veces y hubo 73 empates. El último enfrentamiento fue el 11 de abril, por el Torneo Apertura, y terminó 1 a 1 en La Bombonera, con goles de Abaldo y Milton Giménez, de penal.

La posible formación de Independiente:

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. El director técnico es Jadson Viera.

La posible formación de Boca:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. El entrenador sería Rodolfo Arruabarrena.

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