Independiente vs. Boca, por el Torneo Clausura: formaciones, hora y TV

El Xeneize busca un triunfo que lo consolide en la tabla anual, mientras que el Rojo necesita sumar para acercarse a la clasificación a las copas internacionales.
Se viene otra tarde de clásico en Avellaneda. Boca visitará a Independiente este domingo desde las 17, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Con Nazareno Arasa como árbitro, el Xeneize intentará prolongar su buen momento, mientras que el Rojo buscará volver a hacer fuerte de local.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega fortalecido después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en Río de Janeiro y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en Barranquilla. En el campeonato local, además, viene de superar 2-1 a Talleres en la Bombonera.
Con 54 puntos, Boca está segundo en la tabla anual (Rosario Central lidera con 56) y además suma 24 unidades en la Zona A, donde se ubica tercero por detrás del puntero Instituto y Defensa y Justicia. La diferencia con los de arriba y los de abajo es estrecha, por lo que un tropiezo podría complicar sus aspiraciones en la recta final de la temporada, como así también una victoria lo ubicaría en lo más alto en el año.
Por su parte, el conjunto de Jadson Viera viene de empatar 1-1 frente a Racing en el Cilindro, con un gol de penal de Maximiliano Meza. Hoy acumula 19 puntos y ocupa el octavo puesto de su zona, mientras que aparece 13° en la tabla anual, con 43 unidades. Por eso, necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.
De cara al clásico, Boca podría presentar algunas modificaciones para cuidar a sus futbolistas. Lautaro Blanco le dejaría su lugar a Malcom Braida, mientras que Leandro Paredes tendría chances de comenzar en el banco para evitar riesgos tras el desgarro de grado II en el isquiotibial derecho que sufrió hace dos semanas. La otra incógnita está entre Leonel Flores y Alan Velasco.
En Independiente, Viera analiza variantes respecto del equipo que igualó ante la Academia. Matías Abaldo podría ingresar por Luciano Cabral, aunque el entrenador también evalúa la posibilidad de utilizar una línea de cinco defensores. La decisión táctica terminará de definir el once que buscará quedarse con el clásico.
El encuentro marcará el partido número 230 entre ambos clubes. Hasta ahora, Boca consiguió 80 victorias, Independiente ganó 76 veces y hubo 73 empates. El último enfrentamiento fue el 11 de abril, por el Torneo Apertura, y terminó 1 a 1 en La Bombonera, con goles de Abaldo y Milton Giménez, de penal.
Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. El director técnico es Jadson Viera.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. El entrenador sería Rodolfo Arruabarrena.
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