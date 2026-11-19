Kohzo Tashima

Cómo se desarrollarán las elecciones de 2027

De acuerdo con el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, la comisión electoral será la encargada de analizar cada postulación y determinar su aceptación definitiva. En la votación participarán las 211 federaciones miembro, cada una con derecho a emitir un sufragio de manera secreta.

Para quedarse con la presidencia, los postulantes deberán obtener una mayoría simple, lo que representa un mínimo de 106 votos.

La próxima elección estará marcada por un contexto particular para Infantino. Después del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el dirigente recibió cuestionamientos por su iniciativa de incorporar inversores externos a través del programa FIFA Forward Enterprise (FFE), una propuesta que finalmente fue descartada.

Ante las críticas por la gestión del proyecto, el presidente pidió disculpas y defendió su administración al destacar el crecimiento de los recursos económicos destinados a las asociaciones nacionales. Según señaló, los fondos que recibía cada federación pasaron de un millón a 25 millones de dólares desde su llegada al cargo.

Cuándo se conocerán los candidatos definitivos

La FIFA estableció que las federaciones miembro recibirán la notificación oficial sobre las candidaturas que hayan superado el proceso de evaluación antes del 18 de febrero de 2027.

La elección se realizará el 18 de marzo en Rabat, Marruecos, durante el 77.º Congreso de la organización. El procedimiento estará sujeto a los Estatutos y al Reglamento de Gobernanza de la FIFA, que determinan las condiciones y los mecanismos para elegir al próximo presidente.