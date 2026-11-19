El actual presidente competirá contra el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima en los comicios del 18 de marzo en Marruecos. La comisión electoral deberá validar las tres candidaturas.
La FIFA confirmó oficialmente que recibió tres postulaciones para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, en el marco del 77.º Congreso de la entidad. El actual mandatario, Gianni Infantino, intentará continuar al frente del organismo y tendrá como competidores al francés Philippe Diallo y al japonés Kohzo Tashima, quienes cuentan con el respaldo de sus respectivas federaciones.
Una vez finalizado el período establecido para presentar las candidaturas, la Secretaría General de la FIFA confirmó que el suizo Ramón Vega no logró continuar en la disputa electoral. Ahora, la comisión correspondiente tendrá a su cargo la evaluación de los postulantes y deberá resolver cuáles cumplen con las condiciones para participar. La decisión será comunicada a las federaciones miembro antes del 18 de febrero de 2027.
Philippe Diallo está al frente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) desde 2023 y cuenta con el acompañamiento de las 55 asociaciones que integran la UEFA. En tanto, Kohzo Tashima forma parte del Consejo de la FIFA desde 2015 y actualmente es presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, entidad que formalizó su postulación luego de conseguir el apoyo mínimo de cinco federaciones.
Por su parte, Gianni Infantino ocupa el máximo cargo de la FIFA desde 2016. En aquella primera elección consiguió imponerse en una segunda vuelta, luego de competir contra otros cuatro candidatos. Posteriormente, fue reelegido por aclamación en 2019 y nuevamente en 2023. Sin embargo, en esta oportunidad deberá afrontar una nueva contienda electoral para intentar extender su gestión.
De acuerdo con el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, la comisión electoral será la encargada de analizar cada postulación y determinar su aceptación definitiva. En la votación participarán las 211 federaciones miembro, cada una con derecho a emitir un sufragio de manera secreta.
Para quedarse con la presidencia, los postulantes deberán obtener una mayoría simple, lo que representa un mínimo de 106 votos.
La próxima elección estará marcada por un contexto particular para Infantino. Después del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el dirigente recibió cuestionamientos por su iniciativa de incorporar inversores externos a través del programa FIFA Forward Enterprise (FFE), una propuesta que finalmente fue descartada.
Ante las críticas por la gestión del proyecto, el presidente pidió disculpas y defendió su administración al destacar el crecimiento de los recursos económicos destinados a las asociaciones nacionales. Según señaló, los fondos que recibía cada federación pasaron de un millón a 25 millones de dólares desde su llegada al cargo.
La FIFA estableció que las federaciones miembro recibirán la notificación oficial sobre las candidaturas que hayan superado el proceso de evaluación antes del 18 de febrero de 2027.
La elección se realizará el 18 de marzo en Rabat, Marruecos, durante el 77.º Congreso de la organización. El procedimiento estará sujeto a los Estatutos y al Reglamento de Gobernanza de la FIFA, que determinan las condiciones y los mecanismos para elegir al próximo presidente.
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