Mundial 2026: Portugal le ganó 5-0 a Uzbekistán con doblete de Cristiano Ronaldo

45+5 minutos - ¡Era el tercero de Cristiano!

Embed ¡EN LA LÍNEA LE SACARON EL HAT-TRICK A CRISTIANO!



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En la linea, Khusanov le sacó el Hat-trick a Cristiano Ronaldo antes de la finalización del primer tiempo.

38 minutos - ¡Gol de PORTUGAL!

Embed ¿LO QUERÍAN A CRISTIANO? ¡ACÁ LO TIENEN! ¡¡DOBLETE DEL BICHO ANTE UZBEKISTÁN!!



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Volvió a aparecer Cristiano Ronaldo, de contra y con un tiro cruzado pone el 3-0 para Portugal.

29 minutos - ¡Gol anulado a Uzbekistán!

Embed Azizjon Ganiev había descontado para Uzbekistán ante Portugal pero, por esta falta previa en la misma jugada, el tanto terminó siendo anulado.



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La jugada terminaba en un golazo de Ganiev, pero Fayzullaev cometió una falta sobre João Cancelo al comienzo de la acción. Tras la intervención del VAR, el tanto fue anulado y el encuentro continúa 2-0.

16 minutos - ¡Gol de PORTUGAL!

Embed ¿VA RONALDO? ¡NO! ¡FUE NUNO! ¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MENDES PARA EL 2-0 DE PORTUGAL ANTE UZBEKISTÁN!



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Cuando todos esperaban el derechazo de Cristiano Ronaldo, pero Nuno Mendes sorprendió en el tiro libre desde la puerta del área y, con un preciso remate al palo del arquero, marcó el 2-0 de Portugal ante Uzbekistán.

6 minutos - ¡Gol de PORTUGAL!

Embed ¡¡GOL DE CRISTIANO RONALDO!! ¡¡EL PRIMER JUGADOR EN ANOTAR EN SEIS MUNDIALES DISTINTOS!!



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Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los seis minutos con un remate al primer palo tras un preciso centro de João Cancelo. De esta manera, el portugués se convierte en el primer jugador en anotar en seis mundiales distintos.

¡Comenzó el partido!

Bruno Fernández tuvo la primera ocasión a los dos minutos del partido y Portugal avisó en el arranque.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega con la obligación de mejorar la imagen que dejó en su estreno, cuando igualó 1-1 frente a la República Democrática del Congo en un encuentro en el que no logró imponer su jerarquía. Con Cristiano Ronaldo como principal referencia ofensiva, Portugal buscará conseguir su primera victoria en el torneo.

Por su parte, Uzbekistán afronta un compromiso histórico en su primera participación mundialista. El equipo comandado por Fabio Cannavaro cayó 3-1 ante Colombia en su debut, aunque mostró buenos pasajes de juego y ahora intentará sorprender a una de las selecciones candidatas a avanzar a los octavos de final.