Mundial 2026: Portugal le ganó 5-0 a Uzbekistán con doblete de Cristiano Ronaldo

Con un doblete de Cristiano Ronaldo y un sólido arranque, Portugal goleó a Uzbekistán y se impusó 5-0 en Houston, en el inicio de la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.
Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes desde las 14 (hora argentina) en el NRG Stadium de Houston, en el partido que abre la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se podrá ver en vivo por Telefe, DSports y TyC Sports, además de las plataformas de streaming de las señales.
Rafael Leao la clavo en el ángulo y puso el quinto para el seleccionado luso. Uzbekistán no puede salir de su campo y el conjunto europeo sigue buscando estirar el resultado.
Bruno Fernandes tiró el centro bajo y, tras una serie de rebotes dentro del área, Nematov terminó desviando la pelota contra su propio arco para decretar el 4-0 de Portugal ante Uzbekistán.
En la linea, Khusanov le sacó el Hat-trick a Cristiano Ronaldo antes de la finalización del primer tiempo.
Volvió a aparecer Cristiano Ronaldo, de contra y con un tiro cruzado pone el 3-0 para Portugal.
La jugada terminaba en un golazo de Ganiev, pero Fayzullaev cometió una falta sobre João Cancelo al comienzo de la acción. Tras la intervención del VAR, el tanto fue anulado y el encuentro continúa 2-0.
Cuando todos esperaban el derechazo de Cristiano Ronaldo, pero Nuno Mendes sorprendió en el tiro libre desde la puerta del área y, con un preciso remate al palo del arquero, marcó el 2-0 de Portugal ante Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los seis minutos con un remate al primer palo tras un preciso centro de João Cancelo. De esta manera, el portugués se convierte en el primer jugador en anotar en seis mundiales distintos.
Bruno Fernández tuvo la primera ocasión a los dos minutos del partido y Portugal avisó en el arranque.
El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega con la obligación de mejorar la imagen que dejó en su estreno, cuando igualó 1-1 frente a la República Democrática del Congo en un encuentro en el que no logró imponer su jerarquía. Con Cristiano Ronaldo como principal referencia ofensiva, Portugal buscará conseguir su primera victoria en el torneo.
Por su parte, Uzbekistán afronta un compromiso histórico en su primera participación mundialista. El equipo comandado por Fabio Cannavaro cayó 3-1 ante Colombia en su debut, aunque mostró buenos pasajes de juego y ahora intentará sorprender a una de las selecciones candidatas a avanzar a los octavos de final.
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