Inglaterra le puso fin a la ilusión de México en una tremenda guerra con polémicas

México tuvo un gran inicio haciéndose dueño del balón y estando muy cerca de marcar con un cabezazo de Raúl Jiménez al primer palo que encontró una enorme atajada de Pickford. Pero, Inglaterra tuvo una ráfaga impresionante demostrando su jerarquía: Bukayo Saka desbordó y mandó un centro que Bellingham conectó de cabeza con una palomita para el 1-0 a los 35' y a los 37' llegó el 2-0 con una presión alta y pared de Bellingham y Kane.