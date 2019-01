Iván Marcone: "Mi deseo era estar en Boca"

"Mi deseo era estar acá en Boca. Cuando llegó la oferta, lo consulté en Cruz Azul. Los jugadores tenemos metas y queremos progresar, era un objetivo muy grande desde lo futbolístico", comentó Marcone, luego de la revisión, en rueda de prensa. Y agregó: "Soy consciente que hay una gran calidad de jugadores, en todo el plantel. Hay mucha jerarquía y renombre. Es un gusto poder formar parte". El mediocampsita llega al club para reforzarlo luego de que el conjunto xeneize haya perdido la final de la Copa Libertadores ante River en Madrid.

Marcone Mi deseo era estar en Boca

ADEMÁS:

Se viene el debut de Gustavo Alfaro como DT de Boca

Macri llamó a Alfaro para invitarlo a la quinta de Olivos a charlar de fútbol

Leonardo Balerdi ya se entrenó con el Borussia Dortmund

Luego, el volante dio detalles de su salida de Cruz Azul y contó quiénes son sus amigos en el actual plantel de Boca: "Sinceramente no esperaba salir tan rápido de Cruz Azul. Di el máximo, no tomé descansos, hicimos un semestre increíble. Esta oportunidad es premio al esfuerzo, gracias a Dios se me dio. De Boca conozco a Gustavo, al cuerpo técnico y también tengo una linda amistad con Pipa Benedetto".

Para cerrar, el mediocampista expresó su deseo de volver a integrar un plantel de la Selección y siente que Boca puede ser el puente: "Yo creo que, obviamente estando en el país, estoy más cerca de la Selección. Pero creo que para ir, tengo que llegar a Boca, formarme un nombre y ganarme un lugar. Por estar en este club, no es obligatorio llegar a la Selección".