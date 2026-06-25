Mundial 2026: Costa de Marfil cumplió, le ganó 2-0 a Curazao y se clasificó como segunda en el Grupo E

Con un doblete de Nicolas Pépé, el seleccionado africano se impuso por 2-0 y terminó segundo en el Grupo E para sellar su clasificación a la próxima fase.
Costa de Marfil cumplió este jueves con su objetivo y aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto africano derrotó 2-0 a Curazao en el Philadelphia Stadium, cerró la fase de grupos como escolta del Grupo E y avanzó con autoridad a la instancia de eliminación directa.
Costa de Marfil impuso condiciones desde el comienzo y encontró la ventaja muy temprano. Un error en la salida de Curazao fue aprovechado por el conjunto africano, que recuperó la pelota cerca del área rival y, tras un pase atrás de Ousmane Diomande, Nicolas Pépé definió con precisión para abrir el marcador y encaminar la clasificación.
Con la tranquilidad del resultado a favor, los marfileños controlaron el desarrollo del encuentro y limitaron las oportunidades de Curazao, que nunca encontró la forma de inquietar con claridad. El conjunto africano manejó los tiempos del partido y sostuvo la diferencia sin pasar mayores sobresaltos.
En el complemento llegó la sentencia. Ibrahim Sangaré filtró un pase de gran calidad entre los defensores y volvió a aparecer Pépé, que definió con categoría para firmar su doblete y establecer el 2-0 definitivo. El delantero fue la gran figura de la noche y el principal responsable del triunfo que aseguró el pase a la siguiente ronda.
Gracias a esta victoria, Costa de Marfil finalizó segunda en el Grupo E y avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo africano cumplió con su tarea en la última jornada de la fase de grupos y ahora buscará seguir dando pelea en la etapa de eliminación directa.
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