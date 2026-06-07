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Jordania, rival de Argentina en el Mundial, perdió con Colombia en un amistoso

El combinado asiático cayó 2 a 0 con los cafeteros en California en su último compromiso de preparación para la Copa del Mundo.

Jordania, uno de los rivales de Argentina en la fase de grupos del Mundial, perdió 2 a 0 con Colombia en su último ensayo de preparación para la máxima cita. El combinado asiático sufrió la jerarquía de los cafeteros y tomó más consciencia del nivel sudamericano de cara al certamen.

Jordania aguantó a Colombia durante 40 minutos hasta que llegó el primer gol de Jhon Arias tras la recuperación de Gustavo Puerta y su asociación con James Rodríguez, quien se la punteó al goleador. De esta manera, se fue 1-0 arriba el equipo sudamericano al descanso.

Y, al inicio del complemento, Colombia encontró el 2-0 definitivo con un centro perfecto de Santiago Arias y cabezazo de Jhon Arias. El conjunto sudamericano fue dueño del balón como se esperaba y después de un buen tiempo de no lograrlo consiguió destrabar el tramite.

Jordania venía de perder 4 a 1 con Suiza y no gana desde diciembre del 2025 cuando superó por 1 a 0 a Arabia Saudita en las semifinales de la Copa Árabe de la FIFA. Buscará sorprender y conseguir la clasificación contra Austria y Argelia en sus primeros dos compromisos en el Mundial, antes de medirse con Argentina.

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