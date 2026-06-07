Jordania, rival de Argentina en el Mundial, perdió con Colombia en un amistoso

Jordania venía de perder 4 a 1 con Suiza y no gana desde diciembre del 2025 cuando superó por 1 a 0 a Arabia Saudita en las semifinales de la Copa Árabe de la FIFA. Buscará sorprender y conseguir la clasificación contra Austria y Argelia en sus primeros dos compromisos en el Mundial, antes de medirse con Argentina.