En un partidazo, Zverev venció a Cobolli y es campeón de Roland Garros

El alemán venció a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en una final de más de cuatro horas en París, cortó una larga serie de frustraciones y devolvió a su país a la cima del tenis.
Alexander Zverev se consagró campeón de Roland Garros 2026 al derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en una final que se extendió durante 4 horas y 16 minutos. El alemán, actual número tres del mundo, obtuvo así el primer título de Grand Slam de su carrera después de haber perdido anteriormente tres definiciones en torneos de esta categoría y puso fin a una espera de tres décadas para el tenis de su país.
Ante un estadio Philippe Chatrier colmado, Zverev mostró mayor solidez en los momentos decisivos de un encuentro que tuvo cambios constantes de dominio. Tras imponerse con claridad en el primer set, vio cómo Cobolli reaccionó para igualar el marcador y mantenerse en partido hasta forzar un quinto parcial luego de quedarse con un ajustado tie-break en la cuarta manga.
La definición se resolvió en el tramo final del encuentro. Pese a haber requerido atención médica y sufrir el golpe anímico de perder el cuarto set, el alemán recuperó rápidamente el control del juego en el parcial decisivo. Un quiebre temprano le permitió tomar distancia y encaminar una victoria que terminó sellando con autoridad para quedarse con el trofeo más importante sobre polvo de ladrillo.
El camino de Zverev hacia la consagración incluyó triunfos frente a Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys, Jesper de Jong, Rafael Jódar y Jakub Mensik. Con este éxito, se convirtió en el primer tenista alemán en ganar Roland Garros en la Era Abierta y en el primer representante de su país en conquistar un título individual de Grand Slam desde que Boris Becker levantó el Australian Open en 1996.
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