En un partidazo, Zverev venció a Cobolli y es campeón de Roland Garros

El alemán venció a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en una final de más de cuatro horas en París, cortó una larga serie de frustraciones y devolvió a su país a la cima del tenis.

Alexander Zverev se consagró campeón de Roland Garros 2026 al derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en una final que se extendió durante 4 horas y 16 minutos. El alemán, actual número tres del mundo, obtuvo así el primer título de Grand Slam de su carrera después de haber perdido anteriormente tres definiciones en torneos de esta categoría y puso fin a una espera de tres décadas para el tenis de su país.