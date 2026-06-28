Canadá vs. Sudáfrica abren los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026: hora y dónde verlo en vivo

Este domingo, dos selecciones abren la fase eliminatoria de la Copa del Mundo en un duelo histórico, con el boleto a los octavos de final entre ceja y ceja.
Con la fase de grupos ya cerrada tras la victoria de la Argentina ante Jordania y todos los cruces definidos, Canadá y Sudáfrica abren este domingo la primera eliminatoria del Mundial 2026. En duelo histórico para dos selecciones que nunca habían superado la primera instancia, se dará inicio al tramo más emocionante: los mata-mata. Conocé todo sobre el duelo que arranca a las 16.
El conjunto norteamericano atraviesa un momento inolvidable, que empezó a gestarse con el primer punto conseguido en una Copa del Mundo, gracias al empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la primera fecha. Envalentonadosy con ganas de hacer historia, se hizo fuerte frente a la débil Qatar y ganó por ¡6-0! en su primera victoria mundialista y de local.
Si bien cayó por 2-1 con Suiza, se aseguró la segunda posición en el Grupo B con cuatro puntos, desplazando a los bosnios al tercer lugar con las mismas unidades -también clasificados como uno de los mejores terceros- y se metió en 16avos de final, la primera instancia eliminatoria de su historia.
Es que esta es su tercera participación en una Copa del Mundo: en México 1986, donde no cosecharon victorias ni goles en la fase de grupos; Qatar 2022, en lo que fue su vuelta a un torneo de este calibre después de 36 años y con su primer tanto histórico de la Copa, en los pies de Alphonso Davies vs. Croacia. Aunque avanzaron un pequeño paso, tampoco festejaron triunfos y se volvieron en primera ronda.
Por eso, la goleada en la segunda jornada de esta cita mundialista es más que trascendente: es el único grito triunfante que los condujo a su primer duelo decisivo y no piensan bajarse del barco.
Del otro lado, la fuerte, aguerrida y atlética Sudáfrica. Con un poco más de ventaja por experiencia que su rival, también revolucionaron el torneo: es su primer avance a un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo. Es que, en sus cuatro participaciones, no logró la hazaña. En Francia 1998, sumaron solo 2 puntos con dos empates y una derrota; en Corea-Japón 2002 logró su primera victoria histórica, empató y perdió sin poder avanzar a pesar de sus cuatro unidades; en 2010 fue anfitriona pero no pudo hacerse fuerte en la localía, habiendo ganado, empatado y caído, otra vez quedándose en el camino.
Ahora, un nuevo capítulo comienza. Repitió la misma fórmula de puntos que en sus últimas dos participaciones: una victoria, una igualdad y una derrota, cuatro puntos con sabor a conquista. Pero con un nuevo destino, el de la clasificación. Terminó segundo en el grupo A y festejó a la altura lo que será vivenciar una experiencia de eliminación directa.
El primer cruce por 16avos tendrá lugar a las 16 (hora Argentina) en el SoFi Stadium, en Los Ángeles y se podrá seguir en vivo por DSPORTS (109 de Flow). Este estadio cuenta con capacidad para 70 mil espectadores, aunque no se vendieron demasiadas localidades. El ganador de este partido esperará por el vencedor entre Países Bajos-Marruecos, en octavos.
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