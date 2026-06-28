Canadá vs. Sudáfrica abren los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026: hora y dónde verlo en vivo

Por eso, la goleada en la segunda jornada de esta cita mundialista es más que trascendente: es el único grito triunfante que los condujo a su primer duelo decisivo y no piensan bajarse del barco.

Del otro lado, la fuerte, aguerrida y atlética Sudáfrica. Con un poco más de ventaja por experiencia que su rival, también revolucionaron el torneo: es su primer avance a un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo. Es que, en sus cuatro participaciones, no logró la hazaña. En Francia 1998, sumaron solo 2 puntos con dos empates y una derrota; en Corea-Japón 2002 logró su primera victoria histórica, empató y perdió sin poder avanzar a pesar de sus cuatro unidades; en 2010 fue anfitriona pero no pudo hacerse fuerte en la localía, habiendo ganado, empatado y caído, otra vez quedándose en el camino.

Captura de pantalla 2026-06-18 152135 Sudáfrica reaccionó en el tramo final y rescató un empate clave ante República Checa en Atlanta.

Ahora, un nuevo capítulo comienza. Repitió la misma fórmula de puntos que en sus últimas dos participaciones: una victoria, una igualdad y una derrota, cuatro puntos con sabor a conquista. Pero con un nuevo destino, el de la clasificación. Terminó segundo en el grupo A y festejó a la altura lo que será vivenciar una experiencia de eliminación directa.

Hora y cómo ver en vivo Canadá vs. Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026

El primer cruce por 16avos tendrá lugar a las 16 (hora Argentina) en el SoFi Stadium, en Los Ángeles y se podrá seguir en vivo por DSPORTS (109 de Flow). Este estadio cuenta con capacidad para 70 mil espectadores, aunque no se vendieron demasiadas localidades. El ganador de este partido esperará por el vencedor entre Países Bajos-Marruecos, en octavos.