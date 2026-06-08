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Juventus quiere a Dibu Martínez y ya negocia con Aston Villa

La Vecchia Signora inició charlas con los Villanos para incorporar al arquero de la Selección Argentina después de la Copa del Mundo.

Dibu Martínez podría dejar Aston Villa para pasar a Juventus después de la Copa del Mundo: el club italiano ya negocia con el equipo inglés para lograr la transferencia en este mercado de pases. El marplatense viene de quedar inmortalizado en la institución al conseguir la Europa League.

Juventus tiene como prioridad incorporar un arquero y después de que se haya caído la negociación por el brasileño Alisson el argentino pica en punta para emigrar al fútbol italiano dado que él estaría dispuesto a cambiar de aire tras el Mundial después de varios años en Aston Villa.

Las charlas entre los clubes ya comenzaron y desde Italia estarían averiguando el precio y el contrato del campeón del mundo. Si bien el salario es alto, desde la Juve no tendrían problemas de seguir adelante con la contratación.

Si este traspaso se termina haciendo oficial, el arquero de la Selección Argentina podría compartir equipo con Kolo Muani, el delantero francés al que le atajó esa decisiva pelota en el minuto 123 que permitió que Argentina vaya a los penales con Francia y finalmente se coronara campeón en Qatar 2022.

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