Kempes comparó su nivel en el 78' con el de Maradona en el 86' y el de Messi en 2022

El histórico goleador, una de las máximas figuras de la primera estrella mundial de Argentina, analizó la influencia de los tres en las Copas del Mundo ganadas por el país.
Mario Alberto Kempes, goleador y figura de la primera estrella de Argentina en el Mundial 1978, comparó su nivel en aquel certamen con el de Diego Maradona en México 1986 y Lionel Messi en Qatar 2022. Sí, el cordobés fue consultado al respecto y fue contundente con su opinión.
“¿El Kempes del 78 pudo haber sido cercano al Maradona del 86 y al Messi del 2022 para la Selección?“, la plantearon desde DSports Radio FM 103.1. “No creo, porque esos dos monstruos no había quien jugara al lado de ellos, porque realmente te hacían pasar vergüenza, porque son tan inteligentes que no piensan la jugada cuando tienen la pelota, sino que hace diez minutos que ya saben lo que van a hacer”, respondió.
Kempes profundizó en la diferencia que separa a los grandes genios del resto: “Vos no sabés lo que vas a hacer. Entonces, hay momentos en que a lo mejor con Diego, con Messi no, pero con Diego sí tuve la posibilidad de jugar. Él llevaba la pelota y claro, te amagaba darle y vos corrías y al final, ¡pum!, enganchaba y vos corrías al vicio. Y había momentos en que levantaba la cabeza, te veía parado y te la daba, y vos te quedabas parado, que decías: ‘Entonces, ¿cuándo se va a decidir? Cuando yo corro y no cuando esté parado’. Por eso son esos fenómenos que da el fútbol y gracias a Dios los tuvimos para el lado nuestro”.
Desde la mesa periodística, volvieron a insistirle con el enfoque: “Vos en esa Selección del 78, sin Diego y sin Messi, fuiste el valor más importante que tuvo la Argentina”. En ese marco, el cordobés recordó su propio aporte en la conquista del 78 y recalcó el valor del grupo por sobre las individualidades, diferenciando su papel del de los astros posteriores.
“La contestación es quizás sí. En los primeros tres partidos no hice goles, en los otros tres partidos hice cuatro. Pero normalmente aquella figura que lo nombran como el mejor del mundial sale en las finales. Yo tuve la gran suerte de andar, digo porque me eligieron, pero si vos no tenés al lado tuyo los compañeros que tuve, eso no se logra solo, como lo que hizo Diego, como lo que está haciendo Messi. Los fenómenos, y yo no me incluyo ahí, te ganan partidos, el grupo te gana campeonatos”, agregó.
Por otro lado, el histórico goleador destacó el estado físico y mental del capitán argentino: “Creo que sigue teniendo ese espíritu de competitividad a pesar de los 39 años que tiene. Está parado mejor que nunca porque realmente cuando vos lo estás viendo en vivo y en directo, como se dice, y ves los espacios que ocupa y siempre está solo. Es un jugador muy inteligente, no le hace falta correr, caminar la cancha y en los momentos precisos dar ese pique que nos tiene acostumbrados y después el acierto es importante”.
Además, agregó su asombro por la percepción de juego de Messi: “Lo que no me extraña es la visión que tiene, la posición que ocupa buscando donde está la pelota o qué compañero la lleva y en qué sitio lo pueden encontrar mejor”. El goleador está intentando ir a los partidos de la Selección en Estados Unidos, México y Canadá 2026.
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