Kempes comparó su nivel en el 78' con el de Maradona en el 86' y el de Messi en 2022

“La contestación es quizás sí. En los primeros tres partidos no hice goles, en los otros tres partidos hice cuatro. Pero normalmente aquella figura que lo nombran como el mejor del mundial sale en las finales. Yo tuve la gran suerte de andar, digo porque me eligieron, pero si vos no tenés al lado tuyo los compañeros que tuve, eso no se logra solo, como lo que hizo Diego, como lo que está haciendo Messi. Los fenómenos, y yo no me incluyo ahí, te ganan partidos, el grupo te gana campeonatos”, agregó.

Por otro lado, el histórico goleador destacó el estado físico y mental del capitán argentino: “Creo que sigue teniendo ese espíritu de competitividad a pesar de los 39 años que tiene. Está parado mejor que nunca porque realmente cuando vos lo estás viendo en vivo y en directo, como se dice, y ves los espacios que ocupa y siempre está solo. Es un jugador muy inteligente, no le hace falta correr, caminar la cancha y en los momentos precisos dar ese pique que nos tiene acostumbrados y después el acierto es importante”.

Además, agregó su asombro por la percepción de juego de Messi: “Lo que no me extraña es la visión que tiene, la posición que ocupa buscando donde está la pelota o qué compañero la lleva y en qué sitio lo pueden encontrar mejor”. El goleador está intentando ir a los partidos de la Selección en Estados Unidos, México y Canadá 2026.