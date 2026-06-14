Klose habló de la chance que Messi le quite el récord de máximo goleador del Mundial

El histórico delantero alemán, que tiene el récord de 16 goles en Mundiales, se refirió a la posibilidad de que Leo, que tiene 13 festejos, lo supere en este Mundial 2026.
Miroslav Klose se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi lo destrone como el máximo goleador de los Mundiales en esta edición en Estados Unidos, México y Canadá. El histórico delantero alemán lidera la tabla con 16 gritos, mientras que Leo tiene 13 tantos. “Es bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador suyo, siempre lo he sido”, contó.
El delantero alemán no se mostró con problemas de que la estadística siga creciendo con otro dueño: “Espero que mi récord se bata en este torneo. Con más equipos, hay más partidos y por tanto más oportunidades de marcar”. Y agregó: “Espero que Argentina y Francia lleguen lejos”.
Por último, el ex Bayern Munich elogió a Leo y también a Lionel Scaloni: “Messi es un genio“. Y sobre el entrenador, con el que coincidió en Italia, recordó: “Tengo gran respeto por él, jugamos juntos en la Lazio y me mostró la ciudad. Somos buenos amigos”.
Messi cuenta con 13 goles a lo largo de las cinco Copas del Mundo que disputó con la Selección Argentina. Por lo tanto, si marca uno igualaría a Gerd Muller, la leyenda alemana, y si convierte dos se ubicaría en el segundo lugar junto a Ronaldo Nazario, el crack brasileño. Klose registra 16 goles en la historia de los Mundiales.
A lo largo de su carrera, el artillero alemán convirtió 326 goles y dio 110 asistencias. Fue campeón del mundo, de dos Bundesliga y una Copa Italia. También jugó contra Argentina en tres oportunidades: en los cuartos de final de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y en la final de Brasil 2014.
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