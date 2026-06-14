Japón es la pesadilla de los europeos: la impresionante racha que tiene contra ellos

Con jugadores disciplinados y ordenados y una idea de juego de asociación con pases cortos, Japón se volvió muy competitivos contra los combinados europeos. Las primeras pruebas fueron contra equipos americanos, africanos y asiáticos, consiguiendo triunfos que dieron confianza, como frente a Uruguay y tras pasar certámenes continentales llegó, en 2021, el primer partido contra un seleccionado europeo: fue 1-0 a Serbia.