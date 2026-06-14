Japón es la pesadilla de los europeos: la impresionante racha que tiene contra ellos

El combinado nipón igualó 2 a 2 con Países Bajos en su estreno en el Mundial 2026 y acumula ocho triunfos y dos empates en sus últimos 10 compromisos contra europeos.
Japón le empató de manera agónica a Países Bajos y confirmó que es la pesadilla de los países europeos en el último tiempo. Es que el combinado nipón que le igualó dos veces el partido al equipo naranja acumula una impresionante racha contra ellos.
Hajime Moriyasu asumió como entrenador de Japón después del Mundial de Rusia 2018 y generó una revolución con triunfos a España y Alemania (ambos por 2 a 1) en la Copa del Mundo de Qatar 2022, sumado a sacar a Croacia por penales en octavos de final de la máxima cita.
Con jugadores disciplinados y ordenados y una idea de juego de asociación con pases cortos, Japón se volvió muy competitivos contra los combinados europeos. Las primeras pruebas fueron contra equipos americanos, africanos y asiáticos, consiguiendo triunfos que dieron confianza, como frente a Uruguay y tras pasar certámenes continentales llegó, en 2021, el primer partido contra un seleccionado europeo: fue 1-0 a Serbia.
Después, vinieron los triunfazos históricos mencionados en el Mundial de Qatar, que continuaron con victorias amistosos a Alemania (sí, otra vez), Turquía, Escocia, Inglaterra e Islandia. Por último, llegó este empate 2 a 2 con Países Bajos que tuvo sabor a victoria por lograr la igualdad a dos minutos del final.
Foto: ESPN
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