La AFA dio a conocer el día y horario del Superclásico por el Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol anunció que el duelo entre Boca y River por el campeonato local se disputará el domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera.
La AFA dio a conocer el día y horario del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura: se jugará el domingo 1° de noviembre a las 15 en La Bombonera. La Liga Profesional de Fútbol anunció la programación de todas las fechas restantes de la fase regular y por lo tanto también del partido que paraliza al país.
El Superclásico podría ser decisivo para ambos en su búsqueda de clasificar a la Copa Libertadores 2027. Cabe recordar que Boca está peleando todos los frentes aunque aún no selló su boleto al prestigioso certamen. Por su parte, River solo tiene el camino de ser campeón del Clausura o la tabla anual para acceder al torneo de Conmebol.
Por otro lado, se dio a conocer la fecha en la que Boca se medirá con Independiente y River con Racing por la jornada 14, previa al Superclásico. Ambos cruces están estipulados para el domingo 25 de octubre, el primero en el Libertadores de América desde las 17 y el otro a partir de las 19.15 en el Monumental.
De esta forma, ambos llegarían con descanso de una semana para el cruce interzonal, por lo que estarán en igualdad de condiciones en este ámbito. De todas formas, el mes del cuadro de la Ribera estará algo más cargado por la serie de semifinales de la Copa Sudamericana con Vasco Da Gama.
El último Superclásico fue triunfo 1 a 0 de Boca en el Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes. Ahora, el compromiso en La Bombonera tendrá muchos protagonistas diferentes: Arruabarrena y Ponzio son los entrenadores y no Úbeda y Coudet mientras que habrá figuras como Otamendi, Almada, Ángel Correa, Leonel Flores y Leandro Lozano.
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