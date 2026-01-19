Fútbol |

La AFA extenderá el mercado de pases y habrá una reunión por las amnistías

El cierre del libro de pases se postergaría por pedido de los clubes y el Comité Ejecutivo también debatirá el alcance de las sanciones disciplinarias.

El mercado de pases del fútbol argentino podría extenderse una semana más, aunque el cierre estaba previsto para este martes 20 de enero. La AFA evalúa trasladar el límite hasta el 27, después de un pedido formal de varios clubes. La decisión se terminará de definir tras una reunión entre Claudio Tapia y los representantes de las instituciones, donde se espera el anuncio oficial.

ADEMÁS: Se confirmó la lesión de Merentiel y no estará ante Riestra: ¿quién lo reemplaza?

Más allá de esta posible prórroga, seguirá vigente la normativa que permite incorporar jugadores fuera de término en casos puntuales: aquellos equipos que vendan o cedan futbolistas al exterior una vez cerrado el mercado podrán sumar refuerzos hasta el 31 de marzo, obteniendo un cupo por cada salida bajo esa condición, una regla ya habitual en el fútbol local.

En paralelo al tema incorporaciones, la AFA tendrá este miércoles en el predio de Ezeiza la primera reunión del año de su Comité Ejecutivo. Allí se abordará otro punto sensible de la agenda, la situación de las amnistías para futbolistas con sanciones disciplinarias pendientes.

pasillo de espaldas
La gran duda es qué pasará con los jugadores de Estudiantes que participaron del pasillo de espaldas.

La gran duda es qué pasará con los jugadores de Estudiantes que participaron del pasillo de espaldas.

Según trascendió, la postura sería más restrictiva que en otras ocasiones. La limpieza de sanciones alcanzaría únicamente a los jugadores que deban cumplir una sola fecha de suspensión, mientras que quienes tengan castigos mayores deberían cumplirlos de manera efectiva.

ADEMÁS: Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán los partidos de la Selección

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados