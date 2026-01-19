La AFA extenderá el mercado de pases y habrá una reunión por las amnistías

Más allá de esta posible prórroga, seguirá vigente la normativa que permite incorporar jugadores fuera de término en casos puntuales: aquellos equipos que vendan o cedan futbolistas al exterior una vez cerrado el mercado podrán sumar refuerzos hasta el 31 de marzo, obteniendo un cupo por cada salida bajo esa condición, una regla ya habitual en el fútbol local.

En paralelo al tema incorporaciones, la AFA tendrá este miércoles en el predio de Ezeiza la primera reunión del año de su Comité Ejecutivo. Allí se abordará otro punto sensible de la agenda, la situación de las amnistías para futbolistas con sanciones disciplinarias pendientes.

pasillo de espaldas La gran duda es qué pasará con los jugadores de Estudiantes que participaron del pasillo de espaldas.

Según trascendió, la postura sería más restrictiva que en otras ocasiones. La limpieza de sanciones alcanzaría únicamente a los jugadores que deban cumplir una sola fecha de suspensión, mientras que quienes tengan castigos mayores deberían cumplirlos de manera efectiva.