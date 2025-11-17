Torneo Clausura: los cruces de octavos de final con Racing vs. River en el Cilindro

Los seis duelos de octavos de final confirmados son Racing-River, Central Córdoba-San Lorenzo, Vélez-Argentinos Juniors, Riestra-Barracas Central, Lanús-Tigre y Rosario Central-Estudiantes. Por otro lado, Boca está a la espera de conocer rival: Talleres de Córdoba o Sarmiento de Junín en La Bombonera.

Boca y River se podrían cruzar en la instancia de semifinales del Torneo Clausura. El Xeneize debería superar a Talleres o Sarmiento y luego al ganador del duelo Vélez-Argentinos Juniors. Por su parte, el Millonario tiene en el camino a Racing y después al vencedor del cruce entre Lanús y Tigre.

Claudio Úbeda puso a Boca como candidato al título: "Le permitimos ilusionarse a la gente". "Está bien (la ilusión) cuando el equipo muestra crecimiento, evolución, ganas, clasificas primero, entras a la Copa Libertadores... La ilusión del hincha es válida y hermosa, la manera que nos acompaña nos ayuda mucho”, cerró el Sifón.

Por su parte, Marcelo Gallardo expresó: "Estamos transitando un momento de negatividad que puede traer un montón de cosas, pero hay que aislarse, volver al trabajo y recuperar la memoria perdida. Volver a intentar para ver si estamos en condiciones de llegar al final. Arranca un nuevo torneo en los playoffs, entramos todos en lo mismo, pero hay que mostrar argumentos para llegar lejos".