La carta del entrenador de Gimnasia después de ser despedido: "Coherencia por favor"

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Y enumeró: "Utileros, staff, médicos, kinesiólogos, nutri, cancheros, psicólogos, administrativos, cocineras, ayudantes de cocina y personal de limpieza. Con quienes el año pasado habíamos logrado una armonía total y desde todos los sectores brillaba la buena onda y nos ayudó mucho para lograr salvarnos".

"Al hincha de Gimnasia, ¿qué más les puedo decir que agradecerles? Más allá de algunos pocos que van a la cancha o se esconden en las redes y que no parecen hinchas de éste hermoso club, que parecen disfrutar cuando las cosas van mal. El verdadero hincha es excepcional, gracias por el apoyo y apoyen a los jugadores, éste grupo quiere lo mejor para el club", concluyó.

Zaniratto, que se formó como futbolista y debutó en Primera en Gimnasia, inició también su carrera como entrenador en este periodo en el Lobo. Se marchó después de dirigir 22 encuentros, con 11 triunfos, dos empates y nueve derrotas. Fue el salvador del descenso del equipo el año pasado y en este 2026 lo deja a tres puntos de la zona de clasificación de la Zona B del campeonato local.