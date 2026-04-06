La carta del entrenador de Gimnasia después de ser despedido: "Coherencia por favor"

Fernando Zaniratto publicó un descargo en sus redes tras ser echado como técnico del Lobo, luego de la goleada sufrida ante Huracán en el Bosque, que significó la tercera caída consecutiva.
Gimnasia despidió a Fernando Zaniratto, quien era su entrenador, después de la goleada 3 a 0 sufrida este domingo ante Huracán en el Bosque, que significó la tercera caída consecutiva sumadas las anteriores con Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Y este lunes el entrenador publicó una fuerte carta a modo de descargo en sus redes sociales.
"Hoy me invade una tristeza inexplicable. Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento. Nunca me saqué responsabilidad de estos último malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos 6tos, perdimos y ciclo cumplido", comenzó en sus historias de Instagram.
"¿Éste es el proceso a mediano/largo plazo que tanto hablaron? Sé que en el fútbol mandan los resultados, pero tenemos que entender de dónde venimos. Coherencia por favor", completó sus dardos, antes de agradecer a sus jugadores, empleados e hinchas del club.
"Es momento de agradecer a los jugadores, que no son responsables en lo más mínimo de mi salida, se entregan al máximo día a día, hay un grupo excelente y les deseo lo mejor porque se lo merecen", manifestó el entrenador, quien continuó: "Obviamente quiero agradecer a toda la gente que trabaja en Estancia Chica".
Y enumeró: "Utileros, staff, médicos, kinesiólogos, nutri, cancheros, psicólogos, administrativos, cocineras, ayudantes de cocina y personal de limpieza. Con quienes el año pasado habíamos logrado una armonía total y desde todos los sectores brillaba la buena onda y nos ayudó mucho para lograr salvarnos".
"Al hincha de Gimnasia, ¿qué más les puedo decir que agradecerles? Más allá de algunos pocos que van a la cancha o se esconden en las redes y que no parecen hinchas de éste hermoso club, que parecen disfrutar cuando las cosas van mal. El verdadero hincha es excepcional, gracias por el apoyo y apoyen a los jugadores, éste grupo quiere lo mejor para el club", concluyó.
Zaniratto, que se formó como futbolista y debutó en Primera en Gimnasia, inició también su carrera como entrenador en este periodo en el Lobo. Se marchó después de dirigir 22 encuentros, con 11 triunfos, dos empates y nueve derrotas. Fue el salvador del descenso del equipo el año pasado y en este 2026 lo deja a tres puntos de la zona de clasificación de la Zona B del campeonato local.
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