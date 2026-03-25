Un referente de la Selección de España lamentó la suspensión de la Finalissima

Marc Cucurella, defensor titular de la Roja, aseguró que "teníamos muchas ganas de jugarla" y deseó que "nos encontremos en el Mundial" con la Selección Argentina.
La suspensión de la Finalissima que iban a disputar Argentina (campeón de la Copa América) y España (ganador de la Eurocopa) sigue generando repercusiones. Ahora, Marc Cucurella, referente de la Roja, se refirió a la cancelación del duelo de campeones por el conflicto en medio oriente (iba a ser en Qatar) y la posterior falta de acuerdo entre la UEFA, la Conmebol y las federaciones.
"Teníamos muchas ganas de jugar la Finalissima. Era un tema que comentábamos mucho, pero por varios factores no se ha podido disputar", expresó Cucurella, quien se refirió a la chicana de Enzo Fernández, quien aseguró que España "tenia miedo" y por eso no se llevó a cabo el encuentro.
"Lo decía de broma", indicó el lateral izquierdo bajándole la importancia a la declaración de su compañero en el Chelsea de Inglaterra. Lejos de la polémica, el defensor también dejó un deseo a futuro. "Ojalá nos encontremos con Argentina en el Mundial, que seguro será un gran partido", concluyó.
El plantel campeón del mundo, liderado por Lionel Scaloni, también tuvo varias voces sobre la suspensión del encuentro. "Nos hubiese gustado jugar la Finalissima, pero es lo que toca", lamentó Julián Álvarez en su llegada al país para los entrenamientos de cara a los amistosos con Mauritania y Zambia, los compromisos previos a la Copa del Mundo.
Por su parte, Alexis Mac Allister marcó distancia a las posturas de Claudio Tapia (presidente de la AFA) y Alejandro Domínguez (mandamás de Conmebol): "Para mí los partidos se ganan en la cancha. Me gustaría jugarlo más adelante", comentó el futbolista después de las declaraciones públicas de ambos dirigentes insinuando que Argentina es campeón del certamen porque España no quiso disputar el duelo tras la primera suspensión por el conflicto de medio oriente.
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