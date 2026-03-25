Un referente de la Selección de España lamentó la suspensión de la Finalissima

Por su parte, Alexis Mac Allister marcó distancia a las posturas de Claudio Tapia (presidente de la AFA) y Alejandro Domínguez (mandamás de Conmebol): "Para mí los partidos se ganan en la cancha. Me gustaría jugarlo más adelante", comentó el futbolista después de las declaraciones públicas de ambos dirigentes insinuando que Argentina es campeón del certamen porque España no quiso disputar el duelo tras la primera suspensión por el conflicto de medio oriente.