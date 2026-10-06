La emoción del excombatiente de Malvinas que cantará el Himno en la despedida de Messi

Fabio Santana fue elegido para entonar las estrofas del Himno Nacional antes del partido entre Argentina y Benín. “Es una responsabilidad inmensa”, aseguró.
Fabio Santana vive días cargados de emoción. El excombatiente de Malvinas fue elegido para cantar el Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, antes del partido frente a Benín, y todavía no puede asimilar la noticia.
“Es la quinta vez que canto el Himno con la Selección, pero esta vez tiene una cosa muy especial. Hace tres días me llamó ‘Chiqui’ Tapia y me dijo que el elegido había sido yo. Así que imaginate la emoción. Hace tres días que estoy llorando. Estoy grande, así que tengo la lágrima fácil”, contó Santana.
Para el excombatiente, el momento tendrá un significado especial porque coincidirá con la despedida del que considera “el jugador más grande de la historia”. Además, será la primera vez que tenga la posibilidad de acercarse personalmente a Messi.
“Yo soy muy especial. Hasta ahora nunca me acerqué a Messi. Hoy seguramente va a ser especial y voy a intentarlo. Es muy perfil bajo. La verdad, un tipazo”, sostuvo.
Santana también explicó que, cuando cante el Himno, sentirá que no lo hará solamente en nombre propio. “Canto con los 15.000 que fuimos a Malvinas, canto con los héroes que quedaron allá y con la gente que murió en la posguerra”, expresó con emoción.
“Es una responsabilidad inmensa, pero para mí es un motor en mi vida la causa Malvinas. Eso me llena de satisfacción”, agregó.
Santana destacó que su participación también representa una forma de reivindicar la causa Malvinas y recordó cómo fue el regreso de los soldados después de la guerra.
“Malvinas me dio la posibilidad de que me quieran 46 millones de argentinos. Cuando digo que soy veterano, ya es un plus. Así que estoy muy feliz y, de alguna manera, esto es devolverle a la gente y devolverle a la causa lo que se merece”, afirmó.
Sobre aquellos años, explicó que el regreso estuvo marcado por la falta de comprensión sobre cómo tratar a los excombatientes. “La gente no sabía cómo tratarnos, ni nosotros tampoco sabíamos qué hacer”, señaló.
“Para los milicos éramos civiles y para los civiles éramos milicos, y era muy difícil ser veterano de guerra cuando volvimos”, recordó.
Ahora, Santana siente que la oportunidad de cantar frente a miles de personas y en una noche tan especial permite poner nuevamente a Malvinas en el centro de la escena. “Hoy estamos viviendo la panacea, el amor de la gente y yo, humildemente, en esta posibilidad inmensa que me da Chiqui Tapia, la AFA y Lionel Messi de acceder a que fuera el que cante el Himno, siento que se reivindica la causa Malvinas”, concluyó.
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