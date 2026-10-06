La emoción del excombatiente de Malvinas que cantará el Himno en la despedida de Messi

Santana también explicó que, cuando cante el Himno, sentirá que no lo hará solamente en nombre propio. “Canto con los 15.000 que fuimos a Malvinas, canto con los héroes que quedaron allá y con la gente que murió en la posguerra”, expresó con emoción.

“Es una responsabilidad inmensa, pero para mí es un motor en mi vida la causa Malvinas. Eso me llena de satisfacción”, agregó.

El significado de cantar el Himno en la despedida de Messi

Santana destacó que su participación también representa una forma de reivindicar la causa Malvinas y recordó cómo fue el regreso de los soldados después de la guerra.

“Malvinas me dio la posibilidad de que me quieran 46 millones de argentinos. Cuando digo que soy veterano, ya es un plus. Así que estoy muy feliz y, de alguna manera, esto es devolverle a la gente y devolverle a la causa lo que se merece”, afirmó.

Sobre aquellos años, explicó que el regreso estuvo marcado por la falta de comprensión sobre cómo tratar a los excombatientes. “La gente no sabía cómo tratarnos, ni nosotros tampoco sabíamos qué hacer”, señaló.

“Para los milicos éramos civiles y para los civiles éramos milicos, y era muy difícil ser veterano de guerra cuando volvimos”, recordó.

Ahora, Santana siente que la oportunidad de cantar frente a miles de personas y en una noche tan especial permite poner nuevamente a Malvinas en el centro de la escena. “Hoy estamos viviendo la panacea, el amor de la gente y yo, humildemente, en esta posibilidad inmensa que me da Chiqui Tapia, la AFA y Lionel Messi de acceder a que fuera el que cante el Himno, siento que se reivindica la causa Malvinas”, concluyó.