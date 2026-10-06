Messi se despide de la Selección: Argentina enfrenta a Benín en una noche inolvidable

El Monumental será escenario del último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina. Habrá música, homenajes, un Fan Fest y más de mil efectivos afectados al operativo de seguridad.
Lionel Messi tendrá este martes su última función con la camiseta de la Selección argentina. Desde las 20, la Albiceleste enfrentará a Benín en el estadio Monumental, en una jornada que irá mucho más allá del partido y que marcará el cierre de una historia de 21 años del capitán con el seleccionado.
El encuentro será el último de la fecha FIFA para el equipo de Lionel Scaloni, que viene de golear 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso. Pero el resultado quedará en segundo plano ante la expectativa por ver una vez más a Messi con la camiseta argentina y acompañarlo en su despedida.
El estadio abrirá sus puertas a las 16 y se espera una multitud en Núñez. Además, River preparó un homenaje especial: desde ese momento, las pantallas de los pasillos internos del Monumental mostrarán los mejores goles y momentos de Messi con la Selección. El estadio se teñirá así de celeste y blanco para acompañar la despedida del capitán.
La Ciudad de Buenos Aires desplegará un operativo de seguridad especial desde el mediodía, tanto en los alrededores del Monumental como en la zona de Ciudad Universitaria, donde funcionará el Fan Fest AFA "Gracias, Leo".
El dispositivo contará con más de mil efectivos, personal de seguridad privada, agentes de tránsito y prevención, además de tres anillos de seguridad y controles para el ingreso al estadio. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación para evitar demoras y facilitar los controles.
La previa también tendrá su propio atractivo. El Fan Fest funcionará desde las 12 hasta la medianoche, con música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y una pantalla gigante para seguir el partido. La zona de Núñez y Belgrano tendrá además modificaciones en el tránsito por los cortes previstos durante la jornada.
Dentro del Monumental, la programación comenzará a las 17:30 con Un Poco de Ruido, y luego pasarán por el escenario Seba Mendoza, Román, el Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q' Lokura y Damas Gratis.
Antes del comienzo del partido, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional. Y cuando termine el encuentro llegará el momento más esperado de la celebración: habrá un espectáculo con drones, lonas, pirotecnia, luces y una puesta técnica especialmente preparada para la despedida.
También se presentarán Soledad Pastorutti y Ulises Bueno, mientras que Claudio Tapia y Alejandro Domínguez entregarán obsequios a Messi. La jornada tendrá además una sorpresa musical como gran cierre, prevista para después de las 22:30.
En el medio de toda esa fiesta estará Messi, protagonista absoluto de una noche que cerrará su recorrido con la Selección. El rosarino se despide después de haber conquistado la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de convertirse en el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de la Albiceleste.
El partido comenzará a las 20 y será transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro será el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.
Scaloni mantiene una duda en la defensa: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina. El resto del equipo sería:
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico o Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Del otro lado estará Benín, que llega de empatar 1-1 con Burkina Faso y vencer 2-1 a Mauritania por la clasificación a la Copa Africana de Naciones.
Pero esta vez, más allá del rival y de lo que ocurra dentro de la cancha, todas las miradas estarán puestas en el mismo lugar: Lionel Messi y su última noche con la camiseta de la Selección argentina.
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