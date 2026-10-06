Messi se despide de la Selección: Argentina enfrenta a Benín en una noche inolvidable

El Fan Fest “Gracias, Leo” acompaña la despedida de Messi con música, actividades y una pantalla gigante para seguir el último partido del capitán con la Selección.

El dispositivo contará con más de mil efectivos, personal de seguridad privada, agentes de tránsito y prevención, además de tres anillos de seguridad y controles para el ingreso al estadio. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación para evitar demoras y facilitar los controles.

La previa también tendrá su propio atractivo. El Fan Fest funcionará desde las 12 hasta la medianoche, con música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y una pantalla gigante para seguir el partido. La zona de Núñez y Belgrano tendrá además modificaciones en el tránsito por los cortes previstos durante la jornada.

Música, homenajes y una gran fiesta después del partido

Dentro del Monumental, la programación comenzará a las 17:30 con Un Poco de Ruido, y luego pasarán por el escenario Seba Mendoza, Román, el Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q' Lokura y Damas Gratis.

Antes del comienzo del partido, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional. Y cuando termine el encuentro llegará el momento más esperado de la celebración: habrá un espectáculo con drones, lonas, pirotecnia, luces y una puesta técnica especialmente preparada para la despedida.

También se presentarán Soledad Pastorutti y Ulises Bueno, mientras que Claudio Tapia y Alejandro Domínguez entregarán obsequios a Messi. La jornada tendrá además una sorpresa musical como gran cierre, prevista para después de las 22:30.

En el medio de toda esa fiesta estará Messi, protagonista absoluto de una noche que cerrará su recorrido con la Selección. El rosarino se despide después de haber conquistado la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de convertirse en el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de la Albiceleste.

17:30: apertura con Un Poco de Ruido (UPDR), animación y banda en vivo.

apertura con Un Poco de Ruido (UPDR), animación y banda en vivo. 17:40: presentación de Seba Mendoza.

presentación de Seba Mendoza. 17:50: show de Román, el Original.

show de Román, el Original. 18:00: Amar Azul.

Amar Azul. 18:10: Santi Cairo.

Santi Cairo. 18:20: Q' Lokura.

Q' Lokura. 18:40: UPDR y banda en vivo, con animación y transición.

UPDR y banda en vivo, con animación y transición. 19:00: Damas Gratis.

Damas Gratis. 20:00: Fabio Santana interpretará el Himno Nacional antes del partido.

Fabio Santana interpretará el Himno Nacional antes del partido. Una vez terminado el encuentro ante Benín llegará el momento central de los homenajes. Pasadas las 22:00 comenzará un espectáculo con drones, lonas, pirotecnia, luces y diferentes recursos técnicos.

comenzará un espectáculo con drones, lonas, pirotecnia, luces y diferentes recursos técnicos. 22:10: Claudio Tapia y Alejandro Domínguez entregarán obsequios a Messi.

Claudio Tapia y Alejandro Domínguez entregarán obsequios a Messi. 22:15: presentación de Soledad Pastorutti.

presentación de Soledad Pastorutti. 22:20: show de Ulises Bueno con "Trampa".

show de Ulises Bueno con "Trampa". 22:35: sorpresa musical para el gran cierre de la jornada.

Argentina-Benín: hora, TV y posible formación

El partido comenzará a las 20 y será transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro será el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

Scaloni mantiene una duda en la defensa: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina. El resto del equipo sería:

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico o Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Del otro lado estará Benín, que llega de empatar 1-1 con Burkina Faso y vencer 2-1 a Mauritania por la clasificación a la Copa Africana de Naciones.

Pero esta vez, más allá del rival y de lo que ocurra dentro de la cancha, todas las miradas estarán puestas en el mismo lugar: Lionel Messi y su última noche con la camiseta de la Selección argentina.