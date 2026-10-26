Instituto clasificó a la Sudamericana y no dejó a Riestra asegurar la permanencia

La Gloria venció 1 a 0 al Malevo en Alta Córdoba y se aseguró jugar la competencia internacional mientras que el club de Bajo Flores sigue sin salvarse del descenso.
Instituto venció 1-0 a Deportivo Riestra en Alta Córdoba, por la fecha 14 del Torneo Clausura, y consiguió un logro histórico: se clasificó por primera vez a una competencia internacional. Con un gol de Jeremías Lázaro de penal, a los 37 minutos del segundo tiempo, la Gloria aseguró su lugar en la Copa Sudamericana 2027 y mantiene la ilusión de llegar a la Libertadores. Además, la victoria impidió que el Malevo pudiera asegurar su permanencia en Primera División.
El equipo dirigido por Diego Flores fue protagonista durante buena parte del encuentro y generó las primeras situaciones de peligro. Matías Tissera tuvo una oportunidad clara en el comienzo, cuando quedó mano a mano con el arquero Marino Arzamendia, mientras que Matías Gallardo también probó desde afuera del área. Sin embargo, Instituto debió esperar hasta el tramo final para quebrar la resistencia de su rival y quedarse con tres puntos fundamentales.
A seis minutos del final, Jeremías Lázaro convirtió el penal que desató el festejo en Alta Córdoba. Con este resultado, Instituto no solo confirmó su buen presente en el campeonato, sino que también se aseguró matemáticamente la clasificación a la Sudamericana del próximo año. Además, el conjunto cordobés todavía tiene posibilidades de acceder a la Copa Libertadores, por lo que buscará sostener su rendimiento en las últimas jornadas.
Para Deportivo Riestra, en cambio, la derrota significó un duro golpe en la pelea por la permanencia. El triunfo de Aldosivi ante Belgrano había aumentado la presión sobre el equipo dirigido por Guillermo Duró, que necesitaba sumar para alejarse de la zona de riesgo. Tras la caída en Córdoba, el Malevo deberá esperar a las próximas fechas para intentar asegurar su continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino.
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