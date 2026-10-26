Instituto clasificó a la Sudamericana y no dejó a Riestra asegurar la permanencia

La Gloria venció 1 a 0 al Malevo en Alta Córdoba y se aseguró jugar la competencia internacional mientras que el club de Bajo Flores sigue sin salvarse del descenso.

Instituto venció 1-0 a Deportivo Riestra en Alta Córdoba, por la fecha 14 del Torneo Clausura, y consiguió un logro histórico: se clasificó por primera vez a una competencia internacional. Con un gol de Jeremías Lázaro de penal, a los 37 minutos del segundo tiempo, la Gloria aseguró su lugar en la Copa Sudamericana 2027 y mantiene la ilusión de llegar a la Libertadores. Además, la victoria impidió que el Malevo pudiera asegurar su permanencia en Primera División.