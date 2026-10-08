La fuerte crítica de un campeón del mundo a los formatos del fútbol argentino

El lateral del Lyon cuestionó especialmente el formato de la Primera División y la cantidad de competencias que se disputan, en contraste con el fútbol que conoció durante su etapa en Argentina. “No sé si es porque empezó a bajar la calidad o porque crecí con el Apertura y Clausura de 20 equipos. Hoy uno no se va dando cuenta de las cosas. Hay Grupo A, Grupo B, hay que entender cómo se conectan los enfrentamientos... Uno como que empieza a perder de a poco ese amor”, explicó. Tagliafico también marcó diferencias con Europa, donde lleva casi una década y asegura que encontró una estructura mucho más estable.