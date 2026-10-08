La fuerte crítica de un campeón del mundo a los formatos del fútbol argentino

Nicolás Tagliafico cuestionó las modalidades de los torneos, la cantidad de equipos y la multiplicación de títulos en factores que hoy condicionan su decisión de volver a jugar al país.
Nicolás Tagliafico fue contundente al analizar la organización actual del fútbol argentino y reconoció que los cambios de formato hicieron que perdiera parte del vínculo que tenía con la competencia local. El campeón del mundo en Qatar 2022 explicó que sigue muy poco de la Liga Profesional, tanto por los horarios como por la estructura del torneo, y admitió que esta situación influye a la hora de pensar en un eventual regreso. “Empecé a perder ese amor por el fútbol argentino”, sostuvo en diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank!.
El lateral del Lyon cuestionó especialmente el formato de la Primera División y la cantidad de competencias que se disputan, en contraste con el fútbol que conoció durante su etapa en Argentina. “No sé si es porque empezó a bajar la calidad o porque crecí con el Apertura y Clausura de 20 equipos. Hoy uno no se va dando cuenta de las cosas. Hay Grupo A, Grupo B, hay que entender cómo se conectan los enfrentamientos... Uno como que empieza a perder de a poco ese amor”, explicó. Tagliafico también marcó diferencias con Europa, donde lleva casi una década y asegura que encontró una estructura mucho más estable.
En ese sentido, el defensor apuntó contra la multiplicación de títulos y formatos que, según su mirada, terminan quitándole valor a la pelea por un campeonato. “Hoy acá te encontrás con que tenés un ganador de copa que juega contra el ganador de otra copa... Pasan estas cosas que hacen que se pierda un poco esa sensación de tener que pelearla para ganar un torneo. Son muchos campeones”, afirmó. Por ese motivo, su regreso al país no aparece como una posibilidad inmediata, aunque dejó abierta la puerta: “Jamás dije que no voy a volver al fútbol argentino porque la realidad es que no lo sé”.
Tagliafico tiene contrato hasta junio de 2027 y explicó que su eventual vuelta dependerá del formato, los proyectos y el club que pueda recibirlo. “Hoy dejo la puerta abierta, pero también va a depender mucho de los proyectos que hayan en Argentina, dependiendo del club y cómo funcione todo”, señaló. Sobre el final, también habló de la derrota ante España en la final del Mundial y reconoció que el equipo estuvo lejos de su mejor versión: “Tácticamente nos pasaron por arriba. Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros”.
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