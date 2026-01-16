Fútbol |

La Liga Profesional ajusta horarios en las primeras fechas del Torneo Clausura 2026

La LPF ajustó los horarios de San Lorenzo vs Lanús y Racing vs Rosario Central en las primeras fechas del Torneo Apertura 2026.

pocos días de comenzar el Torneo Apertura 2026, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció modificaciones en los horarios de dos encuentros de gran relevancia, afectando a San Lorenzo, Lanús, Racing y Rosario Central. La decisión responde a cuestiones organizativas y busca optimizar la programación de las primeras jornadas del campeonato.

El partido entre San Lorenzo y Lanús, que se jugará en el Nuevo Gasómetro y correspondía a la primera fecha, tenía horario original de las 17:45 del viernes 23 de enero, pero finalmente comenzará a las 19. Por su parte, el encuentro entre Racing y Rosario Central, por la segunda fecha, mantendrá el mismo día, miércoles 28 de enero, pero se postergará una hora, iniciando a las 19 en el Cilindro de Avellaneda.

Embed

Estas modificaciones llegan a menos de dos semanas del inicio del torneo y suelen generar ajustes para los equipos y los hinchas que planifican su asistencia. Desde la LPF remarcaron que se trata de cambios puntuales dentro de un calendario extenso y que no alteran el desarrollo general del campeonato.

El Torneo Apertura 2026 comenzará oficialmente el jueves 22 de enero en Mar del Plata, con el partido entre Aldosivi y Defensa y Justicia. La primera fecha incluirá otros encuentros de alto atractivo, como Independiente vs Estudiantes, Boca vs Deportivo Riestra, Gimnasia vs Racing y Barracas Central vs River, en un arranque que promete atención repartida en distintos puntos del país.

ADEMÁS: El club peronista que cambió su nombre por un gobierno de facto y brilla en la era Milei

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados