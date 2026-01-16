La Liga Profesional ajusta horarios en las primeras fechas del Torneo Clausura 2026

El partido entre San Lorenzo y Lanús, que se jugará en el Nuevo Gasómetro y correspondía a la primera fecha, tenía horario original de las 17:45 del viernes 23 de enero, pero finalmente comenzará a las 19. Por su parte, el encuentro entre Racing y Rosario Central, por la segunda fecha, mantendrá el mismo día, miércoles 28 de enero, pero se postergará una hora, iniciando a las 19 en el Cilindro de Avellaneda.

Embed Por cuestiones organizativas, el partido entre @SanLorenzo y @clublanus, por la #Fecha1 del Torneo Apertura 2026, se jugará el viernes a las 19.00 (estaba programado a las 17.45). A su vez, @RacingClub - @RosarioCentral, por la #Fecha2, se disputará el miércoles 28/01 a las… pic.twitter.com/ns5uEFEX9e — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) January 15, 2026

Estas modificaciones llegan a menos de dos semanas del inicio del torneo y suelen generar ajustes para los equipos y los hinchas que planifican su asistencia. Desde la LPF remarcaron que se trata de cambios puntuales dentro de un calendario extenso y que no alteran el desarrollo general del campeonato.

El Torneo Apertura 2026 comenzará oficialmente el jueves 22 de enero en Mar del Plata, con el partido entre Aldosivi y Defensa y Justicia. La primera fecha incluirá otros encuentros de alto atractivo, como Independiente vs Estudiantes, Boca vs Deportivo Riestra, Gimnasia vs Racing y Barracas Central vs River, en un arranque que promete atención repartida en distintos puntos del país.