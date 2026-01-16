La Liga Profesional ajusta horarios en las primeras fechas del Torneo Clausura 2026

La LPF ajustó los horarios de San Lorenzo vs Lanús y Racing vs Rosario Central en las primeras fechas del Torneo Apertura 2026.
pocos días de comenzar el Torneo Apertura 2026, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció modificaciones en los horarios de dos encuentros de gran relevancia, afectando a San Lorenzo, Lanús, Racing y Rosario Central. La decisión responde a cuestiones organizativas y busca optimizar la programación de las primeras jornadas del campeonato.
El partido entre San Lorenzo y Lanús, que se jugará en el Nuevo Gasómetro y correspondía a la primera fecha, tenía horario original de las 17:45 del viernes 23 de enero, pero finalmente comenzará a las 19. Por su parte, el encuentro entre Racing y Rosario Central, por la segunda fecha, mantendrá el mismo día, miércoles 28 de enero, pero se postergará una hora, iniciando a las 19 en el Cilindro de Avellaneda.
Estas modificaciones llegan a menos de dos semanas del inicio del torneo y suelen generar ajustes para los equipos y los hinchas que planifican su asistencia. Desde la LPF remarcaron que se trata de cambios puntuales dentro de un calendario extenso y que no alteran el desarrollo general del campeonato.
El Torneo Apertura 2026 comenzará oficialmente el jueves 22 de enero en Mar del Plata, con el partido entre Aldosivi y Defensa y Justicia. La primera fecha incluirá otros encuentros de alto atractivo, como Independiente vs Estudiantes, Boca vs Deportivo Riestra, Gimnasia vs Racing y Barracas Central vs River, en un arranque que promete atención repartida en distintos puntos del país.
