El club de Villa Pueyrredón fue creado en 1949 por tres jóvenes amigos llamados Juan Carlos Franzoni, Carlos Caubarrus y Ángel Santín en busca de reunir el barrio mediante el deporte. Su primer nombre era Defensores Unidos de Albarellos (la calle por sobre la cuál está el club) pero soñaban con desarrollarse a lo grande y lo lograron gracias al peronismo.

Isaías Santín, padre de uno de los fundadores, era Secretario de la CGT y mantenía estrecha relación con Evita: gracias al apoyo de ella y el visto bueno del por entonces Presidente Juan Domingo Perón el club creció ediliciamente en 1951 y pasó a llamarse "Club Cultural y Deportivo Barrio 17 de Octubre" con el símbolo del PJ en su escudo.

El club, ya por ese entonces, era más que un equipo compitiendo en distintos deportes como fútbol, básquet y bochas. Siempre fue un lugar de reunión para el barrio, la familia y los vecinos con la organización de carnavales, orquestas y cantores populares, además de encuentros en el restaurante de la institución.

Los escudos de la institución a lo largo del tiempo.

Con Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu como figuras principales, el gobierno de facto de 1955, apodado "Revolución Libertadora", llevó a cabo una proscripción y persecución masiva del peronismo y llegó al club, que era a fin al gobierno de Perón y su nombre delataba su apoyo.

Las Fuerzas Armadas de la “Revolución Libertadora” irrumpieron una asamblea del 17 de octubre y bajo amenaza de arma obligaron a la Comisión Directiva a cambiar el nombre del club. En ese momento y en homenaje al General San Martín (fecha de su fallecimiento) decidieron el nombre actual: “Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto”.

"La pasión por el deporte, la solidaridad y el sentido de comunidad siempre se mantuvieron intactos, siendo el corazón del club", aseguran desde la institución de Villa Pueyrredón. Hoy en día, 17 de Octubre en sus comienzos o 17 de Agosto en la actualidad, sigue siendo un espacio de crecimiento y contención para miles de jóvenes y adultos.

Por otra parte, Agosto, que tenía al básquet como su deporte principal en sus comienzos, hoy vive su momento dorado en el futsal. El club peronista fue solo dos veces campeón de la Primera División del Futsal AFA y, llamativamente, fue en los dos años enteros del gobierno de Javier Milei (2024 y 2025). Con gran inversión en Inferiores y refuerzos top por buen manejo del dinero, Agosto es un triunfo peronista en la era de Milei, consolidándose como el mejor equipo de futsal del país.