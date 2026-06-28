Fútbol |

La mejor hinchada del Mundial: la tremenda fiesta de los argentinos en Dallas

Tras el triunfo 3 a 1 a Jordania para cerrar el Grupo J con puntaje perfecto, la hinchada de la Albiceleste se quedó un rato largo cantando dentro del estadio y después en las inmediaciones del mismo.

Argentina venció 3 a 1 a Jordania en Dallas con goles de Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi en el cierre de su participación en el Grupo J del Mundial 2026. Tras el encuentro, la hinchada argentina armó tremenda fiesta en un sector del estadio y no se quería ir nadie para disfrutar este momento con la ilusión que genera el equipo.

Los videos de la fiesta argentina en Dallas tras el triunfo a Jordania

Embed

Video: Olé

Embed
Embed
Embed

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados