La mejor hinchada del Mundial: la tremenda fiesta de los argentinos en Dallas

Tras el triunfo 3 a 1 a Jordania para cerrar el Grupo J con puntaje perfecto, la hinchada de la Albiceleste se quedó un rato largo cantando dentro del estadio y después en las inmediaciones del mismo.

Argentina venció 3 a 1 a Jordania en Dallas con goles de Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi en el cierre de su participación en el Grupo J del Mundial 2026. Tras el encuentro, la hinchada argentina armó tremenda fiesta en un sector del estadio y no se quería ir nadie para disfrutar este momento con la ilusión que genera el equipo.