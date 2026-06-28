Scaloni palpitó el duelo con Cabo Verde: "Es un rival duro, nos la pondrá difícil"

Por otro lado, explicó por qué puso a Exequiel Palacios como lateral derecho. Habitualmente mediocampista, el exjugador de River y actual Bayer Leverkusen se paró en la defensa. "Es una posición en la que tenemos que tener variantes. A Nahuel (Molina), que venía de un parate largo, le dimos descanso, y a Gonzalo (Montiel) yo no lo quiero arriesgar porque creo que puede ser importante en momentos puntuales. Hoy era un partido para no arriesgar a nadie y poder ver a un eventual jugador que puede jugar en esa posición".

Por último, llenó de elogios a Messi, quien fue suplente, ingresó en el complemento y se despachó con un gol de tiro libre. "Hoy podría haber jugado 90 minutos y, sin desmerecer al rival, podría haber agrandado esa leyenda. Pero prefirió que sus compañeros tengan minutos y pensar en lo que viene. Eso habla más que bien de él, porque no piensa tanto en esos números que la gente tanto habla. Eso habla de lo que representa para él la Selección, el grupo y sus compañeros. Después, estoy como ustedes: ya no hay más palabras", cerró.