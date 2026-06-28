Scaloni palpitó el duelo con Cabo Verde: "Es un rival duro, nos la pondrá difícil"

El entrenador de la Selección Argentina expresó que "no hay de qué marearse" y "hay que seguir dando el máximo" tras lograr el puntaje perfecto en el Grupo J.
Argentina venció 3 a 1 a Jordania en Dallas con goles de Giovanni Lo Celso (de tiro libre), Lautaro Martínez (de penal) y Lionel Messi (de tiro libre) para terminar el Grupo J con puntaje perfecto. Tras el encuentro, Lionel Scaloni palpitó el duelo de 16avos de final con el sorpresivo Cabo Verde.
"Es un buen equipo, que les ha puesto las cosas difíciles a sus tres rivales. Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles porque ya se lo hizo a España, que es una de las favoritas, a Uruguay y a Arabia Saudita. Por las cosas que estamos viendo en este Mundial, hay que tener cuidado. Es un equipo rápido, con calidad y bueno", expresó el DT sobre Cabo Verde, que terminó segundo en el Grupo H dejando afuera a la Uruguay de Marcelo Bielsa.
"El balance después de ganar los tres partidos es positivo y sobre todo porque pudimos hacer participar a todos los jugadores. Cumplieron, era un partido difícil porque ellos se encierran atrás y no dejan espacios", comentó el entrenador de la Albiceleste, quien informó: " El único que no estaba disponible era Cuti. Esperemos recuperarlo y sino jugará otro compañero".
"No hay de qué marearse, hay que seguir jugando y dando el máximo. Es lo que implica esta camiseta; intentar ganar. Ellos llevan adentro el competir, mientras esté yo será así y yo creo que siempre fue así", añadió Scaloni, quien se mostróun poco molesto por el horario del encuentro de este viernes -a las 18 de allá y 19 de acá- en Miami: "Vamos a jugar con mucho calor, en un horario difícil de entender, pero han jugado todos así que no nos podemos quejar".
Por otro lado, explicó por qué puso a Exequiel Palacios como lateral derecho. Habitualmente mediocampista, el exjugador de River y actual Bayer Leverkusen se paró en la defensa. "Es una posición en la que tenemos que tener variantes. A Nahuel (Molina), que venía de un parate largo, le dimos descanso, y a Gonzalo (Montiel) yo no lo quiero arriesgar porque creo que puede ser importante en momentos puntuales. Hoy era un partido para no arriesgar a nadie y poder ver a un eventual jugador que puede jugar en esa posición".
Por último, llenó de elogios a Messi, quien fue suplente, ingresó en el complemento y se despachó con un gol de tiro libre. "Hoy podría haber jugado 90 minutos y, sin desmerecer al rival, podría haber agrandado esa leyenda. Pero prefirió que sus compañeros tengan minutos y pensar en lo que viene. Eso habla más que bien de él, porque no piensa tanto en esos números que la gente tanto habla. Eso habla de lo que representa para él la Selección, el grupo y sus compañeros. Después, estoy como ustedes: ya no hay más palabras", cerró.
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