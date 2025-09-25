La palabra de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River en la Copa Libertadores

"Bronca porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Jugamos un buen partido en la primera mitad, nos empatan el partido. Tuvimos el partido, tuvimos ocasiones para ganarlo y no me gustó lo que paso en los 5' finales. Desconcentraciones que se pagan caro y no me gustó nada", expresó el Muñeco sus sensaciones.

Después, habló de la serie: "No había demasiada diferencia entre dos equipos fuertes. En esa primera media hora nos hicieron dos goles rápidos, nosotros lo logramos acá. Pudimos imponernos. Nos jugamos la serie, logramos imponernos en la primera mitad. Parecía que iban a tener el control y la localía y nos impusimos. Habían terminado nerviosos y el gol les dio tranquilidad. Hubo un desborde en el ET de ellos con el árbitro".

"No supimos defender la pelota de costado, nos empataron, pero estuvimos en partido y generamos situaciones. Se veía que podía venir un gol y en los 5' finales nos pasó lo que pasó. No se justifican los dos goles del final con el partido que hicimos. En definitiva, el partido fue muy parejo y estuvo favorable a nosotros cuando tuvimos el nivel de concentración alta. Cuando bajamos, se nos fue el partido de las manos", agregó el flamante entrenador.

Por otro lado, habló del nivel del arbitraje de Matonte: "En estos partidos suelen pasar estas situaciones. En un momento se le fue el partido de las manos, podría haberlo manejado mejor. En el PT sintió la presión y salió a jugar el segundo con algunas situaciones que cambiaron en el concepto de un partido que llevaba bien. Pero hay que hacernos cargo de los errores nuestros. La serie estuvo en los detalles de atención. La jerarquía del rival la conocíamos y ellos conocían la nuestra".

Por último, se refirió a lo que viene para River tras esta eliminación. "No le escapo a las obligaciones. Al pasar la bronca, focalizarnos en lo que viene. Debemos convertirnos más fuertes en estos partidos de nivel internacional. Tenemos que ser fuertes para poder ganarlos. No estamos lejos ante un serio candidato a ganar la Copa. No había mucha diferencia, esta en los detalles y ahí debemos evolucionar, aprender y crecer. Debemos ser mas fuertes para ganarles a rivales como estos en partidos decisivos".

Más frases de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa

Los reclamos al árbitro del final: "Se reclamaba eso (no fue mano de Colidio), hubo un jugador tirado, el árbitro no supo manejar eso. Cobra algo que no se ve, estaba de espalda. Había un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y hay una mezcla de todo. No supo llevarlo y en esa confusión dimos una ventaja que no puede pasar".

Enzo Pérez suplente: "Son decisiones tácticas que se entienden. En la ida, los segundos 45' estuvimos bien. Decidí mantener a Juan (Portillo), hasta el golpe estábamos bien. Enzo es un jugador de mucha representación, pero puede salir del equipo y volver a entrar. No es un problema eso".

Las mejoras que debe tener el equipo: "Se puede ver tal vez mucha desilusión y creer que todo es negativo. No lo creo así, pero debemos construir un equipo fuerte. Se está construyendo, tenemos que competir y ganar. Es la obligación. No estamos en nuestro mejor funcionamiento individual y colectivo. Debemos construir un equipo confiable".

Las distracciones del equipo: "Son distracciones. Cuando jugás series cerradas, en estas situaciones está la diferencia. En el juego no hubo diferencia. Fue bastante parejo el partido teniendo que buscar el resultado... Bajás el nivel de tensión y se te va de las manos. En estas series, lo podés pagar caro. Para ser un equipo confiable, estas cosas no te pueden crecer. Hay que crecer individual y colectivamente".