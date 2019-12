La pantalla del fútbol, garantizada para FOX y TNT

La primera de las reuniones sucedió después de las PASO y antes de que se sumara Fernández, sus interlocutores daban por descontado el regreso de Zamba en Paka Paka y que no hay posibilidades de recuperar el FPT.

Esa confirmación fue bien recibida por los dueños de los canales que tienen los derechos locales y que en menos de un mes irán a la compulsa por cruzar las fronteras en Sudamérica y transmitirlo en otros países.

El nuevo gobierno le aseguró a la Superliga que además no revisará los términos del contrato abolido por la administración saliente, pero tanteó la relación entre Superliga y AFA. Lo mismo hizo en Viamonte.

ADEMÁS:

Jugadores amenazan con paro por deuda salarial

El show de Maradona: una caída luego de un gol errado y el llanto tras la victoria

Fernández todavía no eligió un interlocutor para relacionarse con Tapia y parece ya tenerlo con Elizondo, por un coterráneo que se ubicó muy bien entre los Fernández. En Viamonte, el vocero de Chiqui -Daniel Ferreiro- se mostró cercano a Leandro Santoro durante la campaña y hasta subió fotos con el nuevo presidente. Sin embargo, el ex vice de Chicago no sería el hombre para la comunicación directa con la Casa Rosada.

Fernández preferiría al ex titular de Argentinos y primero en la línea sucesoria de Julio Grondona, pero Luis Segura está alejado del mundo del fútbol. El acercamiento con Hugo Moyano tampoco es una llave.

Acaso el primer acercamiento planeado con el Gobierno tiene que ver con el mundial centenario de fútbol, que implica un trabajo en conjunto entre ambos. Ahí se verá la primera carta y según de la punta del ovillo que tire el presidente, Tapia sabrá si del otro lado encuentra un compañero.