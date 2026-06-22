La previa de Argentina vs. Austria: la foto cábala de Messi, Tapia y De Paul y la fiesta de los hinchas

Como en la antesala de todos los partidos de la Selección, salió la típica foto con el mate, mientras en las afueras del AT&T Stadium la gente espera por el duelo que puede definir la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.
Argentina se prepara para su segundo partido en esta Copa del Mundo, en la pelea por defender el título que la entronizó en lo más alto. Para eso, los rituales se cumplen sí o sí y la Selección lo sabe: Lionel Messi, Claudio Tapia y Rodrigo De Paul posaron para la cámara y retrataron la "foto cábala" con el mate y termo de por medio, como antes de cada partido. Mientras tanto, en las afueras del AT&T Stadium los hinchas copan Dallas y viven con todo la previa del partido que iniciará a las 14 (hora local).
“Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. Vamos Argentina", escribió 'Chiqui', el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dos horas antes del encuentro ante los europeos, cumpliendo con su parte del rito. Aquella costumbre que empezó en la Copa América 2021 conseguida por la Albiceleste, cuando estaban en plena pandemia, sigue vigente.
Es habitual que Argentina juegue de local en todos lados y esta no iba a ser la excepción. La gente ya pisó fuerte en Kansas, en el antes, durante y después del 3-0 ante Argelia en el debut, y ahora coparon Dallas para alentar y hacerse sentir en tierra estadounidense.
Fiesta, cánticos, bailes, fotos, sonrisas, historias, gente que llega desde muy lejos, regalos emocionantes y más sucesos se viven en los alrededores del AT&T Stadium. Una alegría que no se compara y que, más allá de esperar para ver otra performance de los dirigidos por Lionel Scaloni, disfrutan de la unión de un país que vivencia momentos históricos e inolvidables.
No falta el humor, las chicanas y la capacidad para hacer de cualquier hecho una canción. Y, sobre todo, de "argentinizar" a cualquier persona que pase por ahí.
Uno de los detalles que valorizan aún más a este partido, es el aniversario por los 40 años de los dos goles de Diego Armando Maradona ante Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial 1986. "La mano de Dios" y "El gol del siglo" inmortalizaron al 10 en todos los libros del fútbol y en la mente de cada uno de los argentinos. La revancha de una guerra perdida bajo el ala de Pelusa, a quien se le rendirá homenaje en esta cita mundialista.
También hay arte, por supuesto. Porque la pasión por el fútbol trasciende cualquier profesión y todas las pasiones. El representar la camiseta en cualquier ámbito de la vida.
Cada historia es distinta. Los argentinos se caracterizan por hacer locuras por la camiseta... ¡y con la camiseta también! Cada vez más personajes en las afueras del estadio que alentaran a su manera a la Selección.
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