La previa de Argentina vs. Austria: la foto cábala de Messi, Tapia y De Paul y la fiesta de los hinchas

No falta el humor, las chicanas y la capacidad para hacer de cualquier hecho una canción. Y, sobre todo, de "argentinizar" a cualquier persona que pase por ahí.

Embed JAJA, un hincha de Austria pasó por el banderazo en Dallas y se fue totalmente ARGENTINIZADO. pic.twitter.com/szb4IG4NpS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 22, 2026

Embed "PARA SER CAMPEÓN HOY HAY QUE GANAR"



Los hinchas viven a pura fiesta la previa del duelo ante Austria en las afueras del AT&T Stadium.



DSPORTS Radio FM 103.1, #ElSonidoDelDeporte pic.twitter.com/w8aruWutxT — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) June 22, 2026

Uno de los detalles que valorizan aún más a este partido, es el aniversario por los 40 años de los dos goles de Diego Armando Maradona ante Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial 1986. "La mano de Dios" y "El gol del siglo" inmortalizaron al 10 en todos los libros del fútbol y en la mente de cada uno de los argentinos. La revancha de una guerra perdida bajo el ala de Pelusa, a quien se le rendirá homenaje en esta cita mundialista.

Embed FUAA, EL DIEGO



Siempre presente Maradona



Nico Berardo desde Dallas pic.twitter.com/xhD0B2uHkN — Diario Olé (@DiarioOle) June 22, 2026

También hay arte, por supuesto. Porque la pasión por el fútbol trasciende cualquier profesión y todas las pasiones. El representar la camiseta en cualquier ámbito de la vida.

Embed En este día y cada día, Lionel ✍️



Hermoso sténcil en las afueras del estadio de Dallas, en la previa del duelo ante Austria



: Nico Berardo pic.twitter.com/nKSdIXdpEU — Diario Olé (@DiarioOle) June 22, 2026

Cada historia es distinta. Los argentinos se caracterizan por hacer locuras por la camiseta... ¡y con la camiseta también! Cada vez más personajes en las afueras del estadio que alentaran a su manera a la Selección.