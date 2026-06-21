Los 7 conceptos de Lionel Scaloni en conferencia previo al partido con Austria

4) La dificultad de la fase de grupos de este Mundial

El Mundial 2026 está teniendo muchas sorpresas en fase de grupos y el entrenador remarcó este panorama: "Y bueno, lo que se está viendo en el Mundial es que no hay partido fácil, sobre todo la fase de grupo siempre ha sido un poco, históricamente diría yo, a lo mejor este Mundial se está dando un poco más porque hay más partidos. Pero sí que la fase de grupo siempre ha sido difícil para todos y las condiciones también de calor, de que se pare el partido constantemente, hace que a lo mejor le dé una mano al equipo que teóricamente es un poco más débil porque tiene tiempo a recuperar, tiene tiempo a preparar cosas que a lo mejor no había"

5) Las pausas de hidratación en el Mundial

"Creo yo que al final que se ha hecho para tener más tiempo y bueno, se hace un poco cortado el partido. Eso de cuatro tiempos parece, casi te diría que es real, nosotros en el vestuario, en el entretiempo tenemos tres minutos para hablar con los jugadores, entre que van y vuelven, tres minutos y medio, y ahí se para todos tres minutos y medio. Pero bueno, se ha hecho y acá estamos para mandar", opinó.

6) La diferencia del equipo campeón en Qatar y el actual

"Bueno, después de Qatar hemos hecho grandes partidos. A mi entender la final fue muy buena, pero después de Qatar el equipo ha hecho muy buenos partidos, entonces creo que ha mantenido una línea. Hemos sumado a Thiago, que no tenía tanto protagonismo antes, nos da un poco más de quien sabe, un poco más de uno contra uno. Antes eran cuatro volantes, cuando jugábamos cuatro bastante más de juego y más al pie. Thiago nos da un poco más lo que hacía Ángel cuando estaba a la derecha, Thiago nos lo puede dar un poco más a la izquierda", analizó.

"Vamos buscando variantes y tenemos en el banco, lo que dije el otro día, gente que puede cambiar el partido un poco más vertical. En el caso de Giuliano, en el caso de Nico, González. Tenemos fuerza también con Nico Paz, que es una buena aparición. Yo creo que el equipo está en la buena línea, más allá de que han pasado tres años y medio de aquel Mundial. No han dado muestras de haber bajado el pistón y por eso están acá, esa es la realidad. El equipo ha dado muestras de querer siempre mejorar o al menos saber a lo que juega y eso es lo más importante que hemos conseguido. Ellos no han bajado el pistón, hemos intentado mejorarlo al equipo. Aunque parezca difícil, yo creo que sí, que hay margen de mejora siempre y ellos han entendido muy bien el mensaje", concluyó.

7) Los dichos de Ancelotti de que Argentina no tiene intensidad

"Sí, lo que pasa es que yo entendí muy bien lo que quiso decir. El que entiende, entiende muy bien y lo dijo de una buena manera. Yo entiendo lo que quiso decir, lo que pasa es que claro, ahora empezamos con que dijo algo malo y para nada, lo entendí muy bien, nos puso bien. Lo que pasa es que estamos pensando que habló mal y yo entendí bien. Lo que pasa es que como habló un español, italiano, portugués mezclado, a lo mejor la cabeza, si pudiera hablar en su idioma como puedo hablar yo, lo entenderíamos mucho más, pero yo sí entiendo que fue un halago más que una crítica, porque así yo lo entiendo y estoy seguro, segurísimo de eso", expresó.

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