Godoy Cruz rechazó una oferta de Europa por Andino: ¿llega a River?

El atacante, que disputó 30 partidos en Godoy Cruz en 2025 y marcó seis goles, viene de disputar el Mundial Sub-20 y, además sufrió el descenso a la Primera Nacional con el Bodeguero. Es uno de los nombres que Gallardo tiene en carpeta para reforzar el ataque, sin embargo, su pase se transformó en una de las novelas del verano.

El escenario se modificó tras el cambio de representación del futbolista, que pasó a trabajar con una agencia internacional y potenció el interés europeo, en ese contexto apareció el equipo griego, cuya oferta fue considerada insuficiente por el Tomba. En Mendoza ven con buenos ojos concretar la venta a River y quedarse con un porcentaje de una futura venta, y si bien sería una baja importante para disputar la Primera Nacional, es necesario el ingreso de dinero para futuros refuerzos, aunque el nuevo entorno del jugador priorizaría una salida a Europa.