La hermana de Messi tuvo un accidente de tránsito en Miami

María Sol, la hermana de Lionel Messi, se accidentó por una descompensación y se fracturó dos vértebras y uno de sus talones. Está fuera de peligro.

María Sol, la hermana de Lionel Messi, se descompensó mientras manejaba por la ciudad de Miami y tuvo un accidente de tránsito. La mujer se encuentra fuera de peligro.

La diseñadora se fracturó dos vértebras y uno de sus talones. Además, sufrió una quemadura importante y una lesión en la muñeca.

María Sol iba a casarse el 3 de enero, en Rosario, con Julián "Tuli" Arellano, integrante del cuerpo técnico juvenil del Inter Miami, pero por este incidente tuvo que postergarlo y ya se encuentra en rehabilitación.

Celia Cuccittini, la madre, declaró que "se encuentra bien y ya está en Argentina" y también expresó su sorpresa por cómo se dio a conocer la noticia, ya que su hija prefiere mantener su vida lejos de los medios.

Desde la familia Messi no se dieron a conocer más detalles de cómo fue el accidente y por qué se descompensó para mantener el hermetismo ante esta situación tan delicada.

El casamiento quedó postergado poniendo a la salud de María Sol como prioridad para que pueda recuperarse a su tiempo y esté preparada para uno de los días más importantes de su vida.

