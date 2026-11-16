En ese contexto, Mariano Troilo y Aarón Anselmino tuvieron la oportunidad de sumar sus primeros minutos con la Selección, mientras que Alexis Mac Allister se encargó de ampliar la diferencia a los 78'. El volante del Liverpool protagonizó una buena acción individual dentro del área, dejó en el camino a dos defensores y definió de zurda para establecer el sexto tanto. La goleada todavía tendría un capítulo más, porque a los 89' Mastantuono recibió una pelota de Giuliano Simeone en la puerta del área y sacó un remate rasante al primer palo para completar su doblete.

De esta manera, Argentina cerró su presentación en Córdoba con una actuación contundente y siete goles, en una noche que permitió observar el potencial de varios de los jóvenes que buscan ganarse un lugar en el ciclo de Scaloni. Nico Paz fue el principal protagonista durante los primeros 45 minutos, mientras que Mastantuono tomó la posta en el complemento y también dejó su sello en el marcador. Después del traspié ante Uruguay, la Selección consiguió una respuesta futbolística positiva y despidió el año ante su público con una goleada.

El resumen de la goleada de la Selección a Costa Rica