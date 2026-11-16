Con dobletes de Nico Paz, Julián Álvarez y Mastantuono, sumado a un tanto de Mac Allister, el combinado de Scaloni se recuperó de la caída ante Uruguay y puso fin al 2026 con una sonrisa en el Kempes.
La Selección Argentina aplastó 7 a 0 a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre, y dejó atrás la derrota frente a Uruguay en La Bombonera. El equipo de Scaloni mostró una amplia superioridad desde el comienzo y tuvo como gran figura a Nico Paz, quien convirtió dos golazos durante el primer tiempo y fue reemplazado en el entretiempo. Julián Álvarez y Franco Mastantuono también marcaron por duplicado, mientras que Alexis Mac Allister completó la goleada.
La Albiceleste abrió el marcador a los ocho minutos con una gran combinación entre Enzo Fernández y Julián Álvarez por el sector derecho. La jugada terminó con la pelota en la puerta del área para Nico Paz, quien sacó un zurdazo espectacular que dejó sin posibilidades al arquero Sequeira. Costa Rica tuvo una oportunidad para empatar a los 19', pero el Dibu Martínez respondió con una gran atajada ante un remate de Josimar Méndez.
Con el dominio del encuentro bajo control, Argentina amplió la diferencia a los 35 minutos mediante Julián Álvarez, quien recibió dentro del área después de una buena combinación por derecha y definió cruzado para establecer el 2-0. Cuatro minutos más tarde, Nico Paz volvió a demostrar su talento con una acción individual en la que dejó atrás a tres rivales y, desde un ángulo complicado, sacó un potente remate con su pierna derecha para marcar el tercero. Antes del descanso, a los 43', la Araña apareció nuevamente con un zurdazo al primer palo que dejó el resultado 4-0.
Para el comienzo del complemento, Scaloni realizó tres modificaciones y dispuso los ingresos de Gonzalo Montiel, José López y Franco Mastantuono, quienes reemplazaron a Agustín Giay, Julián Álvarez y Nico Paz. El cambio de nombres no modificó la contundencia argentina, ya que a los 48' el futbolista de la Fiorentina aprovechó una gran habilitación filtrada de Perrone y definió con el pie abierto para vencer nuevamente a Sequeira. Con una ventaja amplia, el equipo bajó el ritmo y comenzó a administrar la pelota, mientras el DT aprovechó para darle minutos a otros futbolistas.
En ese contexto, Mariano Troilo y Aarón Anselmino tuvieron la oportunidad de sumar sus primeros minutos con la Selección, mientras que Alexis Mac Allister se encargó de ampliar la diferencia a los 78'. El volante del Liverpool protagonizó una buena acción individual dentro del área, dejó en el camino a dos defensores y definió de zurda para establecer el sexto tanto. La goleada todavía tendría un capítulo más, porque a los 89' Mastantuono recibió una pelota de Giuliano Simeone en la puerta del área y sacó un remate rasante al primer palo para completar su doblete.
De esta manera, Argentina cerró su presentación en Córdoba con una actuación contundente y siete goles, en una noche que permitió observar el potencial de varios de los jóvenes que buscan ganarse un lugar en el ciclo de Scaloni. Nico Paz fue el principal protagonista durante los primeros 45 minutos, mientras que Mastantuono tomó la posta en el complemento y también dejó su sello en el marcador. Después del traspié ante Uruguay, la Selección consiguió una respuesta futbolística positiva y despidió el año ante su público con una goleada.
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