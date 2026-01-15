Sergio Romero quiere volver a Racing: "Nunca rechazaría un llamado del club"

"Un llamado de Racing nunca lo rechazaría. Si las condiciones están dadas lo haré desde el lugar que sea", aseguró el arquero mundialista con la Selección Argentina. El arco de La Academia está bien defendido por Facundo Cambeses y Matías Tagliamonte, tras la salida de Gabriel Arias para continuar su carrera en Newell's después de no tener lugar.

"Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranca el torneo", añadió Chiquito, quien fue reprobado por los hinchas de Racing cuando se sumó a Boca en agosto de 2022, club con el que alcanzó la final de la Libertadores 2023. Sin embargo, se fue por la puerta de atrás tras un conflicto con un hincha en La Bombonera.

Tras ese episodio quedó colgado y logró volver al arco recién en Argentinos Juniors, donde tuvo la oportunidad ante la grave lesión del Ruso Rodríguez. Sin embargo, su etapa fue breve y lejos de la deseada: no se afianzó en el arco y tampoco pudo ser héroe del equipo en la definición por penales ante Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina.

"Lo de Argentinos fue una apuesta mía para tratar de agarrar ritmo, de volver a jugar. Si bien en Boca estaba muy bien no venía teniendo participación", afirmó en este diálogo con DSports Radio (FM 103.1) . Y agregó: "Sabía que no iba a poder estar de la mejor manera por el tiempo que estuve parado. No fue un buen paso porque no salió como esperaba".

Ahora, el experimentado arquero -quien cumplirá 39 años en febrero- analiza opciones para su futuro: explicó que no quiere mover a su familia de Buenos Aires, que prioriza "volver a jugar" y no descarta "aportar desde otro lugar". Además, que no tiene "problema de estar parado seis meses" hasta encontrar una propuesta que lo convenza.

Por último, Romero explicó los planes para su futuro, una vez que decida retirarse como futbolista profesional. "Tengo hecho el curso de entrenador. Tengo todo armado con cuerpo técnico para el momento que me toque retirarme y ponerme a dirigir. Me gusta, veo mucho fútbol, de todos los países y ligas", contó. Y sentenció: "El hecho de haber jugado tanto tiempo en Europa, los entrenadores te van dando un montón de herramientas que te marcan, que las vas viendo y que las podés llevar a la práctica".