Los nombres destacados del plantel argentino

Dentro de la convocatoria de Placente aparecen dos futbolistas que también participaron del Mundial de 2025: Simón Escobar y Valentín Reigia.

El jugador de Vélez atraviesa un año importante, ya que consiguió sumar sus primeros minutos en la Primera División y acumuló 15 presentaciones con el Fortín. Su participación en Qatar hará que no esté disponible para Guillermo Barros Schelotto durante los playoffs del Torneo Clausura.

Por otro lado, Reigia, arquero de Argentinos Juniors, se consolidó como titular del seleccionado después de haber sido suplente en la edición anterior. Su crecimiento se produjo durante el Sudamericano Sub 17 de 2026, certamen en el que Argentina obtuvo el segundo puesto tras perder 4-0 frente a Colombia en la final.

Otra de las principales promesas del equipo es Juan Cruz Policella, conocido como "el pibe de las rabonas" por su particular habilidad para ejecutar ese recurso técnico. Su ausencia también será importante para Vélez en el tramo decisivo del campeonato argentino.

A su vez, Giovanni Baroni, futbolista de Talleres, aparece como otro de los jugadores a seguir. El juvenil demostró personalidad y buenas condiciones futbolísticas, incluso en momentos complicados para su equipo por los resultados deportivos.

Una de las ausencias llamativas será la de Kiki Ramos, quien finalmente representará a Haití, país en el que nació antes de ser adoptado por una familia argentina.

La probable formación de Argentina

Para el estreno frente a Australia, Placente tendría en mente la siguiente alineación: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Julio Coria, Mateo Mendizábal y Alex Cardozo; Matheo Machuca y Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Giovanni Baroni y Simón Escobar; Facundo Salinas.

Director técnico: Diego Placente.

La lista de convocados

Arqueros: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán) y Kevin Báez (Aldosivi).

Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield) y Alex Cardozo (Lanús).

Volantes: Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres) y Mateo Sánchez (Boca Juniors).

Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobías Goytía (River Plate) y Juan Cruz Policella (Vélez Sarsfield).

El calendario de Argentina en el Mundial Sub 17

La Selección tendrá tres compromisos en la primera fase del campeonato:

Jueves 19 de noviembre: Argentina vs. Australia, a las 13.

Domingo 22 de noviembre: Argentina vs. Mozambique, a las 12:30.

Miércoles 25 de noviembre: Argentina vs. Dinamarca, a las 12:30.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Para avanzar a los 16avos de final, el seleccionado deberá finalizar entre los dos primeros puestos de su grupo o ubicarse entre los ocho mejores terceros de las 12 zonas.

Los antecedentes de Argentina en los Mundiales Sub 17

Si bien todavía no pudo disputar una final, el seleccionado argentino consiguió subir al podio en tres oportunidades. Alcanzó el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

Además, terminó en la cuarta posición en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Todos los grupos del Mundial Sub 17