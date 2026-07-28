Tigre recibe a Nacional por la Copa Sudamericana: hora, formaciones, TV y la serie que puede llevarlo a octavos

El conjunto de Victoria intentará confirmar la clasificación tras la contundente diferencia obtenida en la ida y ya conoce quién lo espera en la siguiente instancia.
Tigre está a un paso de meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Después del contundente 3-0 conseguido en Montevideo, el equipo de Diego Dabove recibirá este martes a Nacional desde las 19 en el estadio José Dellagiovanna, por la revancha de los playoffs. Si sostiene la ventaja, enfrentará a Montevideo City Torque en la próxima fase.
La ida dejó una actuación dominante del conjunto argentino. El encuentro en el Gran Parque Central prácticamente se resolvió desde el inicio, con el gol tempranero de Jalil Elías. Más tarde, Ignacio Russo amplió la diferencia antes del descanso y, ya en el tramo final, Elías Cabrera cerró la goleada tras una destacada acción colectiva.
El primer cruce también quedó atravesado por un grave episodio de violencia. Tras el partido, un grupo de simpatizantes del Matador fue atacado en las inmediaciones del estadio y un hincha recibió un disparo en uno de sus brazos. El herido fue trasladado al Hospital del Cerro, donde recibió atención médica y evoluciona favorablemente. Para la revancha, las autoridades reforzarán el operativo de seguridad ante la presencia de público visitante.
Los dos equipos llegan con panoramas distintos en sus competencias domésticas. El elenco de Victoria utilizó una formación alternativa y perdió 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el inicio del Torneo Clausura. Del otro lado, el conjunto uruguayo no tuvo actividad el fin de semana debido a la postergación de su compromiso frente a Progreso.
Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Juan García, Baltasar Barcia; Maximiliano Silvera, Alexander dos Santos y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.
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