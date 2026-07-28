Tigre recibe a Nacional por la Copa Sudamericana: hora, formaciones, TV y la serie que puede llevarlo a octavos

El primer cruce también quedó atravesado por un grave episodio de violencia. Tras el partido, un grupo de simpatizantes del Matador fue atacado en las inmediaciones del estadio y un hincha recibió un disparo en uno de sus brazos. El herido fue trasladado al Hospital del Cerro, donde recibió atención médica y evoluciona favorablemente. Para la revancha, las autoridades reforzarán el operativo de seguridad ante la presencia de público visitante.