Lanús goleó 3 a 0 a Riestra y se metió en zona de playoffs del Torneo Clausura

Con la goleada, Lanús se acomodó en la pelea por los octavos de final y quedó a un puesto de los lugares que clasifican a la próxima Copa Sudamericana. Riestra, en cambio, no pudo transformar su buen comienzo en situaciones suficientes para evitar la derrota. En la próxima fecha, el Malevo visitará a Gimnasia de Mendoza el sábado a las 14.30, mientras que el Granate recibirá a Estudiantes el lunes desde las 21.15.