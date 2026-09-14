Lanús goleó 3 a 0 a Riestra y se metió en zona de playoffs del Torneo Clausura

El Granate resolvió un partido que comenzó parejo con una ráfaga ofensiva en el complemento y quedó bien posicionado para avanzar a los octavos de final del certamen.
Lanús consiguió una victoria importante en su visita a Deportivo Riestra por la novena fecha del Torneo Clausura. El Granate se impuso 3-0 en el Guillermo Laza y sumó tres puntos que lo metieron en zona de playoffs. Allan Wlk fue la gran figura de la tarde con un doblete, mientras que Felipe Peña Biafore marcó el tercer tanto.
Riestra comenzó mejor y tuvo algunas aproximaciones, pero Lanús aprovechó su primera llegada clara para ponerse en ventaja. Eduardo Salvio desbordó por la derecha y envió un centro atrás que Wlk solamente tuvo que empujar para abrir el marcador. El Malevo no modificó su postura y continuó buscando el empate, aunque con el correr de los minutos el conjunto visitante empezó a encontrar espacios cuando Salvio se asociaba con Besozzi y Cardozo.
El complemento mantuvo la tendencia, con Lanús más cómodo para manejar la pelota y Riestra recurriendo principalmente al juego directo. El Granate aprovechó los espacios que dejaba el local y amplió la diferencia con otra aparición de Wlk, quien sacó un fuerte remate que encontró una floja respuesta de Ignacio Arce. Cinco minutos después llegó el tercero: Sepúlveda mandó el centro y Peña Biafore apareció sin marca para sentenciar el encuentro.
Con la goleada, Lanús se acomodó en la pelea por los octavos de final y quedó a un puesto de los lugares que clasifican a la próxima Copa Sudamericana. Riestra, en cambio, no pudo transformar su buen comienzo en situaciones suficientes para evitar la derrota. En la próxima fecha, el Malevo visitará a Gimnasia de Mendoza el sábado a las 14.30, mientras que el Granate recibirá a Estudiantes el lunes desde las 21.15.
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