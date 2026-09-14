Banfield y Barracas Central no pudieron ganar y estiraron sus malas rachas

Barracas salió decidido a buscar el empate en el complemento y tuvo su premio a los 17 minutos. López García tocó la pelota con la mano dentro del área y el árbitro sancionó penal, que Tapia convirtió con un remate cruzado para engañar al Ruso Rodríguez. Poco después, el VAR revisó otra posible infracción sobre Briasco, pero Zunino mantuvo su decisión y el marcador no volvió a moverse.