Banfield y Barracas Central no pudieron ganar y estiraron sus malas rachas

El Taladro ganaba con un golazo de Lautaro Gómez, pero un penal convertido por Iván Tapia dejó todo igualado en el Florencio Sola y mantuvo a ambos lejos de la clasificación.
Banfield y Barracas Central igualaron 1-1 en el Florencio Sola por la novena fecha del Torneo Clausura. El empate no le sirvió demasiado a ninguno, ya que ambos continúan fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Lautaro Gómez puso en ventaja al Taladro sobre el cierre del primer tiempo, mientras que Iván Tapia igualó de penal en el complemento.
El conjunto de Damián Ayude tuvo la primera ocasión clara, pero Banfield fue superior durante buena parte de la etapa inicial y encontró espacios con la dupla uruguaya conformada por Balboa y Machado. Cuando parecía que se iban al descanso sin goles, Gómez armó una gran jugada individual tras un error en la salida visitante y marcó el 1-0 en tiempo de descuento.
Barracas salió decidido a buscar el empate en el complemento y tuvo su premio a los 17 minutos. López García tocó la pelota con la mano dentro del área y el árbitro sancionó penal, que Tapia convirtió con un remate cruzado para engañar al Ruso Rodríguez. Poco después, el VAR revisó otra posible infracción sobre Briasco, pero Zunino mantuvo su decisión y el marcador no volvió a moverse.
El empate dejó a Barracas y Banfield en los puestos 11 y 12 respectivamente en la Zona B, lejos de la clasificación a los play-offs. El Taladro, que venía de avanzar a semifinales de la Copa Argentina, acumula un mes sin ganar y visitará a Gimnasia de La Plata el sábado. El Guapo recibirá a Independiente Rivadavia el próximo lunes.
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