Con una duda en el mediocampo, el equipo de Eduardo Coudet para su estreno en River

El carismático entrenador asumió el cargo en pleno paro de actividades de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que le dio un buen lapso sin competición para que sus nuevos dirigidos conozcan su manera de trabajar y juntos vayan en las prácticas construyendo un equipo que represente al hincha.

En sus primeros días como entrenador de River, Coudet optó por no implementar jornadas dobles, enfocándose en mantener la calidad de los entrenamientos sobre la cantidad y priorizar la recuperación tras una etapa exigente. En su paso inicial por Ezeiza, alternó ejercicios orientados a la intensidad física y al fortalecimiento del ánimo grupal, un aspecto que considera clave para revertir la irregularidad del club de Núñez.

image

En cuanto a su primer equipo para enfrentar a Huracán, sobresale la titularidad de Santiago Beltrán en el arco, decisión derivada de las persistentes molestias físicas que aquejan a Franco Armani. Y la defensa tampoco presentaría alteraciones significativas: se prevé que Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña sumen minutos desde el inicio.

El mediocampo contaría con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván como piezas inamovibles tras exhibir regularidad en buenos niveles de juego desde el arranque del certamen. Por su parte, la situación de Juan Fernando Quintero permanece sujeta a evaluación médica hasta el último minuto. Y ahí hay una duda: si estará JFQ o en caso de ser baja ocuparía su lugar Giuliano Galoppo.

La dupla ofensiva estaría conformada por Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas, quien capitalizó las oportunidades que tuvo durante el final del ciclo Gallardo y el interinato de Escudero. Ante esto, otros delanteros como Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Agustín Ruberto se mantendrían como suplentes.

De esta manera, la alineación tentativa que se maneja en el cuerpo técnico es con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.