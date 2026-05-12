Florentino Pérez adelantó las elecciones en Real Madrid y desafió a sus críticos

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Uno de los momentos más tensos de la conferencia ocurrió cuando Florentino tomó su celular y leyó un titular periodístico que afirmaba que estaba “muy cansado” antes de ingresar a la reunión dirigencial. “¿Usted cree que antes de entrar yo digo esto?”, preguntó mirando a los periodistas presentes. Luego apuntó directamente contra el autor de la nota: “David Sánchez de Castro, ¿está aquí? Para saludarle, para ver por qué publica eso. Yo me levanto temprano por la mañana y me acuesto el último. Trabajo como un animal”.

Pérez también cargó contra el rol de la prensa en la vida institucional del club y reivindicó el modelo político de Real Madrid. “Yo me presenté en el Real Madrid para que mandasen sus socios. Los periodistas creen que dicen una cosa y la gente les cree. La gente me cree a mí”, afirmó. Incluso recordó viejas disputas mediáticas: “¿Se acuerdan de José María García? Empecé con él. Aquí en el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo”. Además, cuestionó el clima generado alrededor del club tras una temporada sin títulos: “Hace menos de dos años que he ganado una Liga y una Champions, y ahora el Madrid es la ruina y el caos. ¿Cómo va a ser el caos?”.

En el tramo final de la conferencia, el dirigente volvió a referirse al caso Negreira y anunció que el club prepara documentación para presentar ante la UEFA. “Hace tres años nos hemos enterado de que nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que es el mayor escándalo de la historia del fútbol”, aseguró. Y anticipó: “Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA”. Antes de cerrar, defendió el peso institucional del club y volvió a minimizar a sus posibles competidores electorales: “El Madrid es la marca más fuerte y valiosa del mundo. Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten”.