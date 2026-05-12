Florentino Pérez adelantó las elecciones en Real Madrid y desafió a sus críticos

El histórico presidente del Merengue confirmó que volverá a postularse por el máximo cargo, negó problemas de salud y respondió a las versiones sobre una posible salida.
Florentino Pérez anunció este martes el adelantamiento de las elecciones presidenciales en Real Madrid y confirmó que volverá a presentarse para continuar al frente del club. El histórico mandamás realizó una extensa conferencia de prensa donde también negó los rumores sobre una posible renuncia, desmintió versiones sobre su estado de salud y lanzó duras críticas contra sectores de la prensa y dirigentes opositores. “Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para las elecciones, a la que nos vamos a presentar”, informó.
Pérez respondió directamente a las versiones de que tenía una enfermedad grave. “Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta”, aseguró y agregó: “Si yo tuviera cáncer como se ha dicho, tendría que ir a un centro oncológico. Si yo fuese, ¿no hubiera salido en todos los sitios del mundo?”. El dirigente también aseguró que detrás de esas versiones existe una campaña para desgastarlo políticamente. “Se ha creado una situación absurda provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí”, sostuvo.
El presidente reconoció la decepción por una temporada sin títulos importantes, aunque defendió su gestión con los resultados obtenidos durante sus mandatos. “Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol”, remarcó. Y desafió: “Que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid”.
En cuánto a la reciente confrontación vivida puertas adentro entre el uruguayo Federico Valverde y el francés, Tchouaméni, el mandatario blanco reconoció que no es la primera vez que sucede, pero mencionó que lo realmente preocupante del caso es la filtración. “Me parece muy mal la pelea entre Fede y Tchouaméni. Pero es peor que lo sacaron a la luz. Llevo aquí 26 años, en todos los años se pegan dos jugadores o cuatro. La filtración es peor, en mis 26 años es la primera vez que pasa y eso me preocupa”, remarcó.
Uno de los momentos más tensos de la conferencia ocurrió cuando Florentino tomó su celular y leyó un titular periodístico que afirmaba que estaba “muy cansado” antes de ingresar a la reunión dirigencial. “¿Usted cree que antes de entrar yo digo esto?”, preguntó mirando a los periodistas presentes. Luego apuntó directamente contra el autor de la nota: “David Sánchez de Castro, ¿está aquí? Para saludarle, para ver por qué publica eso. Yo me levanto temprano por la mañana y me acuesto el último. Trabajo como un animal”.
Pérez también cargó contra el rol de la prensa en la vida institucional del club y reivindicó el modelo político de Real Madrid. “Yo me presenté en el Real Madrid para que mandasen sus socios. Los periodistas creen que dicen una cosa y la gente les cree. La gente me cree a mí”, afirmó. Incluso recordó viejas disputas mediáticas: “¿Se acuerdan de José María García? Empecé con él. Aquí en el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo”. Además, cuestionó el clima generado alrededor del club tras una temporada sin títulos: “Hace menos de dos años que he ganado una Liga y una Champions, y ahora el Madrid es la ruina y el caos. ¿Cómo va a ser el caos?”.
En el tramo final de la conferencia, el dirigente volvió a referirse al caso Negreira y anunció que el club prepara documentación para presentar ante la UEFA. “Hace tres años nos hemos enterado de que nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que es el mayor escándalo de la historia del fútbol”, aseguró. Y anticipó: “Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA”. Antes de cerrar, defendió el peso institucional del club y volvió a minimizar a sus posibles competidores electorales: “El Madrid es la marca más fuerte y valiosa del mundo. Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten”.
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