Nico Paz brilló en el ¡9-1! histórico del Como al Lens con un gol y dos asistencias

El resumen de Lens 1-9 Como

Enzo Fernández marcó en el triunfo del Manchester City y el Real Madrid consiguió una remontada agónica

La jornada también tuvo como protagonista a Enzo Fernández, que convirtió uno de los goles en la victoria del Manchester City por 3-2 ante el Leipzig de Martín Demichelis, en Alemania. Castello Lukeba, en contra, abrió el marcador para el equipo inglés, mientras que el argentino amplió la ventaja para que, luego, Erling Haaland completara la cuenta para los visitantes, que se quedaron con un triunfo trabajado.

Además, el Real Madrid protagonizó otra remontada: venció 3-2 al AEK Atenas después de comenzar en desventaja y consiguió el gol decisivo en el minuto 92. Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Federico Valverde marcaron para el conjunto español. Por su parte, el Liverpool sufrió un duro tropiezo en su visita al Fenerbahçe y perdió 3-2 en Turquía.