Nico Paz brilló en el ¡9-1! histórico del Como al Lens con un gol y dos asistencias

El talentoso argentino fue determinante en la aplastante victoria de su equipo al club francés con una conquista y dos pases decisivos por la cuarta fecha de la fase regular de la Champions League.
Nico Paz tuvo una actuación sobresaliente en la histórica goleada del Como por 9-1 ante Lens, por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League 2026-27. El argentino convirtió un golazo y aportó dos asistencias en una noche inolvidable para el equipo italiano, que se impuso con autoridad en el estadio Bollaert-Delelis. Con este resultado, el conjunto dirigido por Cesc Fabregas llegó a los nueve puntos y se ubicó en el cuarto puesto de la tabla.
El atacante comenzó a ser protagonista durante el primer tiempo, cuando el Como ya ganaba por los tantos de Anastasios Douvikas. A los 32 minutos, Nico Paz recibió por la derecha y envió un centro al segundo palo que Álex Valle bajó para que el delantero griego marcara el 2-0. Ocho minutos después, el propio argentino se encargó de ampliar la diferencia: aprovechó un contraataque, recibió dentro del área y sacó un potente zurdazo para vencer al arquero Robin Risser. En el festejo, además, mostró una camiseta en homenaje a Jesús de Miguel.
La influencia de Paz continuó en el comienzo del complemento, a los 47', cuando recibió sobre el sector derecho y filtró un pase preciso para Lucas Da Cunha, que definió cruzado para establecer el 4-0. Diez minutos más tarde, el argentino volvió a asistir a Douvikas, quien completó su triplete y puso el 6-0. Un minuto después, Fabregas decidió reemplazar al argentino por Martin Baturina, luego de una actuación en la que participó directamente en tres conquistas de su equipo.
Sin Nico Paz en cancha, el Como mantuvo el ritmo y terminó de construir una goleada histórica. Mattia Liberali marcó el séptimo, Ruben Aguilar descontó para Lens y Baturina, precisamente el reemplazante del argentino, convirtió el octavo. En el primer minuto de descuento, Matteo Papaccioli selló el 9-1 definitivo.
La jornada también tuvo como protagonista a Enzo Fernández, que convirtió uno de los goles en la victoria del Manchester City por 3-2 ante el Leipzig de Martín Demichelis, en Alemania. Castello Lukeba, en contra, abrió el marcador para el equipo inglés, mientras que el argentino amplió la ventaja para que, luego, Erling Haaland completara la cuenta para los visitantes, que se quedaron con un triunfo trabajado.
Además, el Real Madrid protagonizó otra remontada: venció 3-2 al AEK Atenas después de comenzar en desventaja y consiguió el gol decisivo en el minuto 92. Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Federico Valverde marcaron para el conjunto español. Por su parte, el Liverpool sufrió un duro tropiezo en su visita al Fenerbahçe y perdió 3-2 en Turquía.
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