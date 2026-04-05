Lautaro Martínez marcó un doblete para Inter en su regreso a las canchas tras dos meses

De hecho, al Toro se lo vio con hielo y una protección en el gemelo izquierdo en el banco de suplentes, en una medida preventiva por la molestia que había sufrido en la ida de los playoffs de la Champions League ante el Bodø/Glimt, lesión de la que, a juzgar por su actuación, parece haberse recuperado por completo.

Con este triunfo, Inter es líder de la Serie A con 72 puntos, sacándole nueve puntos al Milan que aún debe jugar su partido contra Napoli en condición de visitante. Con pocas fechas por jugarse, el Neroazzurro acaricia un nuevo título local para su historia.