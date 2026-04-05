Lautaro Martínez marcó un doblete para Inter en su regreso a las canchas tras dos meses

Tras superar la distensión en el sóleo de la pierna izquierda, el Toro gritó por duplicado en la goleada 5 a 2 de su equipo a la Roma por la Serie A.
Lautaro Martínez marcó un doblete para Inter en su regreso a las canchas después de dos meses alejado por una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. El Toro gritó por duplicado en la goleada 5 a 2 de su equipo a la Roma por la fecha 31 de la Serie A, donde su equipo es más puntero que nunca con este triunfazo de local.
Con el reloj del San Siro todavía sin marcar el primer minuto, Marcus Thuram recibió por derecha, encaró hacia el centro y metió un pase rasante para Lautaro Martínez, que irrumpió en el área y sacó un derechazo imparable al ángulo para vencer a Mile Svilar.
Y más tarde, con el equipo dirigido por Cristian Chivu arriba 2-1 en el marcador, el delantero argentino volvió a aparecer para estirar la ventaja y sentenciar el partido. Tras otra gran acción de Thuram por la banda derecha, recibió en la puerta del área y, con un toque sutil, abrió el pie derecho para convertir su segundo gol de la noche.
Con el doblete consumado y el triunfo encaminado, el futbolista de la Selección Argentina fue reemplazado a los 13 minutos del complemento por Ange-Yoan Bonny, cerrando una actuación ideal. El entrenador buscó cuidarlo después de que la tarea esté hecha.
De hecho, al Toro se lo vio con hielo y una protección en el gemelo izquierdo en el banco de suplentes, en una medida preventiva por la molestia que había sufrido en la ida de los playoffs de la Champions League ante el Bodø/Glimt, lesión de la que, a juzgar por su actuación, parece haberse recuperado por completo.
Con este triunfo, Inter es líder de la Serie A con 72 puntos, sacándole nueve puntos al Milan que aún debe jugar su partido contra Napoli en condición de visitante. Con pocas fechas por jugarse, el Neroazzurro acaricia un nuevo título local para su historia.
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