El delantero argentino volvió a la titularidad después de superar una lesión muscular y fue determinante en el primer tiempo del encuentro que terminó con goleada 4-0 del Nerazzurro.
Lautaro Martínez tuvo una actuación destacada en la goleada 4-0 de Inter frente a Genoa por la fecha 13 de la Serie A, con un gol y una asistencia durante el primer tiempo. El delantero argentino volvió a ser titular apenas tres días después de convertir ante Stuttgart por la Champions League y confirmó que dejó atrás la lesión que lo mantuvo 40 días fuera de las canchas.
El Toro abrió el marcador a los 29 minutos con una gran definición dentro del área, luego de una rápida recuperación de Inter en campo contrario. La jugada tuvo la participación de varios futbolistas del Nerazzurro y terminó con el pase atrás del francés Andy Diouf, quien encontró al argentino en el borde del área chica. Martínez definió de primera y venció al arquero Justin Bijlow para establecer el 1-0. Más tarde, también participó directamente en el segundo tanto, cuando la pelota le rebotó y quedó a disposición de Marcus Thuram, que convirtió de media vuelta.
La actuación del delantero pudo ser todavía más productiva, ya que antes del descanso había conseguido una segunda asistencia que terminó siendo anulada por posición adelantada. De todas maneras, su influencia se refleja en los números de la temporada: lleva ocho goles y dos asistencias en 10 partidos disputados con Inter. Además, alcanzó los 183 tantos con la camiseta del club italiano y continúa escalando en la tabla histórica de goleadores, donde solamente lo superan Giuseppe Meazza, con 284, y Alessandro Altobelli, con 209.
El regreso de Lautaro a la titularidad se produjo después de un proceso de recuperación por una lesión en los flexores del muslo izquierdo que lo mantuvo alejado de las canchas durante 40 días. El argentino había regresado el domingo pasado en el empate 4-4 frente a Atalanta, cuando ingresó algunos minutos en el complemento, y el miércoles convirtió ante Stuttgart después de entrar desde el banco. Su actuación frente a Genoa confirmó su recuperación y le permitió recuperar protagonismo desde el inicio.
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