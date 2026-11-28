El Toro abrió el marcador a los 29 minutos con una gran definición dentro del área, luego de una rápida recuperación de Inter en campo contrario. La jugada tuvo la participación de varios futbolistas del Nerazzurro y terminó con el pase atrás del francés Andy Diouf, quien encontró al argentino en el borde del área chica. Martínez definió de primera y venció al arquero Justin Bijlow para establecer el 1-0. Más tarde, también participó directamente en el segundo tanto, cuando la pelota le rebotó y quedó a disposición de Marcus Thuram, que convirtió de media vuelta.