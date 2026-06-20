¿Villa llega a Boca? El presidente de Independiente Rivadavia habló al respecto

“Riquelme me ofreció cinco millones este año y uno el próximo. Yo le dije que no tenía ningún problema en financiarlo, pero sobre los siete millones más intereses: a lo que ofreció, le sumé el millón restante para completar los siete, más 500 mil de intereses a pagar en 2028, pero no volvió a llamar”, detalló quien también afirmó que no es cierto que el colombiano quiera irse.