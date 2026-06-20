¿Villa llega a Boca? El presidente de Independiente Rivadavia habló al respecto

Daniel Vila, mandamás del club mendocino, contó los detalles de la negociación con Juan Román Riquelme por una posible transferencia del atacante colombiano al Xeneize.
Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, contó detalles de la negociación con Juan Román Riquelme por una posible llegada de Sebastián Villa a Boca. El Xeneize va por el atacante colombiano que supo vestir la camiseta del club y actualmente brilla en la Lepra de Mendoza que es protagonista del fútbol argentino y de la Copa Libertadores.
En diálogo con Clarín, el empresario relató que no se movió nunca de los siete millones de dólares netos a los que asciende el blindaje del atacante. “Si Boca o quien sea paga la cláusula de rescisión, Villa se va de Independiente porque le di mi palabra: para eso pusimos la cláusula”, aseguró.
“Riquelme me ofreció cinco millones este año y uno el próximo. Yo le dije que no tenía ningún problema en financiarlo, pero sobre los siete millones más intereses: a lo que ofreció, le sumé el millón restante para completar los siete, más 500 mil de intereses a pagar en 2028, pero no volvió a llamar”, detalló quien también afirmó que no es cierto que el colombiano quiera irse.
“Acá el error, por decirle de alguna manera, fue que el representante (Rodrigo Riep) le dijo a Riquelme que la cláusula de salida es de seis millones de dólares. Pero no, son siete y netos. Por menos de eso, es imposible para cualquiera que desee contratarlo”, completó con claridad.
Boca debe decidir si hace el esfuerzo para alcanzar las pretensiones de Independiente Rivadavia y quedarse con Sebastián Villa de cara a un semestre con mucha exigencia del hincha después de los últimos fracasos o si se frena y va por otro atacante desequilibrante.
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